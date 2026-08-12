AEK: Θέμα ωρών η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ για Ελίασον – Επιβεβαιώνουν στον βραζιλιάνικο σύλλογο

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις της ΑΕΚ με την Ιντερνασιονάλ για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να διατηρεί και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ προβλέπει 300.000 ευρώ ως ενοίκιο για τον ετήσιο δανεισμό, ενώ η οψιόν αγοράς του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν πλέον μπει στην τελική ευθεία κι ο τεχνικός διευθυντής της Ιντερνασιονάλ, Άμπελ Μπράγκα, επιβεβαίωσε πως η συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

«Η υπόθεση του Σουηδού παίκτη προχωράει καλά, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το deal μπορεί να ολοκληρωθεί σήμερα. Είναι ένας παίκτης που μας έχει εντυπωσιάσει πολύ», ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής του βραζιλιάνικου συλλόγου στο Radio Grenal.

Όλα δείχνουν, επομένως, πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Ελίασον να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Ο 30χρονος εξτρέμ είχε εξετάσει τα τελευταία χρόνια σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη χώρα καταγωγής της μητέρας του, με την προοπτική αυτή να βρίσκεται πλέον κοντά στην υλοποίησή της.

Ο Ελίασον βρίσκεται στην ΑΕΚ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και σε αυτό το διάστημα έχει καταγράψει 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και 30 ασίστ.

Η διαφαινόμενη παραχώρηση του Σουηδού εξτρέμ είναι πολύ πιθανό να κινήσει διαδικασίες για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει ήδη στη λίστα κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να βρεθούν στο προσκήνιο.