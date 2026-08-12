Κως: Ανήλικοι τουρίστες έκλεψαν και χρησιμοποιήσαν δύο αυτοκίνητα - Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους

Snapshot Τρεις ανήλικοι τουρίστες από την Ιταλία συνελήφθησαν στην Κω για κλοπή δύο αυτοκινήτων.

Τα αυτοκίνητα είχαν κλαπεί στις 9 και 10 Αυγούστου και βρέθηκαν από την αστυνομία, με ένα από αυτά ξεκλείδωτο.

Οι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα για βόλτες στο νησί.

Συνελήφθησαν επίσης οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

Ένας από τους 17χρονους κατηγορείται επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων λόγω αντίστασης κατά τη σύλληψη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων τουριστών από την Ιταλία προχώρησαν οι αστυνομικοί της Κως, καθώς κατηγορούνται ότι έκλεψαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσαν για τις βόλτες τους.

Όπως αναφέρει η rodiaki, δύο αδέρφια 15 και 17 ετών και ένας ακόμη 17χρονος συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού, για κλοπή κατά συναυτουργία. Όπως διαπιστώθηκε, στις 9 και 10 Αυγούστου είχαν αφαιρέσει δύο αυτοκίνητα, τα οποία εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Μάλιστα, είχαν παρατήσει ένα από τα αυτοκίνητα ξεκλείδωτο, ενώ χρησιμοποιούσαν το δεύτερο για τις βόλτες τους. Μαζί με τους ανηλίκους συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.

Σημειώνεται ότι ο ένας 17χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορία βίας κατά υπαλλήλων λόγω αντίστασης κατά τη σύλληψη.

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