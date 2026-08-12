Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σημάντρα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Snapshot Η φωτιά στα Σημάντρα Χαλκιδικής δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 57 πυροσβέστες, 17 οχήματα, έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Δώδεκα πυροσβέστες από τη Μολδαβία συνέβαλαν στην κατάσβεση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας παρείχε υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ η Χαλκιδική παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 12/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Σημάντρων Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο μετά τις 15:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αρχικά, επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύηκαν σε 57 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχέιρησαν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή 12 πυροσβεστών με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Συνδρομή παρείχε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, ο οποίος διέθεσε υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η Χαλκιδική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

ΠΗΓΗ: halkidikifocus.gr

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