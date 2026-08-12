OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

Snapshot Η εκπομπή «10 Παντού» του OPEN θα συνεχιστεί με πρεμιέρα στις 24 Αυγούστου.

Ο Νίκος Στραβελάκης θα παραμείνει παρουσιαστής της εκπομπής.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου θα είναι η νέα συμπαρουσιάστρια του Νίκου Στραβελάκη στο «10 Παντού».

Η Μίνα Καραμήτρου αποχώρησε από τη θέση της συμπαρουσιάστριας της εκπομπής.

Η προσθήκη της Κατερίνας Παπακωστοπούλου ενισχύει το δημοσιογραφικό δυναμικό του OPEN. Snapshot powered by AI

Το μαγκαζίνο «10 Παντού» του OPEN έχει πάρει το πράσινο φως για του χρόνου και η πρεμιέρα αναμένεται στις 24 Αυγούστου. Ο Νίκος Στραβελάκης παραμένει στο τιμόνι της παρουσίασης και υποδέχεται τη νέα του συμπαρουσιάστρια, μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου.

Όπως αποκαλύφθηκε στα social media από τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είναι η γυναίκα που θα βρεθεί δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη.

«Υποδέχομαι με χαρά την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στον Ενημερωτικό Τομέα του #OPENnews. Δημοσιογράφο με μακρά, επιτυχημένη και ανεπίληπτη διαδρομή στο ρεπορτάζ και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και εκπομπών. Με τη γνώση, τη συγκρότηση, την εργατικότητα και την εμπειρία της θα ενισχύσει τη δημοσιογραφική ομάδα του Ανοιχτού Καναλιού. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη, θα παρουσιάζουν την εκπομπή 10Παντού, που άλλαξε τον τηλεοπτικό χάρτη την προηγούμενη σεζόν. Το 10Παντού διαμόρφωσε την ταυτότητά του με την ουσιαστική συμβολή της Μίνας Καραμήτρου, την οποία ευχαριστώ και ξεπροβοδίζω με αγάπη και εκτίμηση OPEN», έγραψε ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης.

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