Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Τρίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό
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  • Οι αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης την Τρίτη, με το κοινό να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον.
  • Ο αγώνας Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον ΣΚΑΪ σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.
  • Ο αγώνας Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός στο MEGA είχε 21,3% τηλεθέαση στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό, παρά την ήττα του Ολυμπιακού.
  • Η επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι σειρές «IQ 160» στο STAR και «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 κατέγραψαν χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.
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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το βράδυ της Τρίτης, έδωσαν κρίσιμους αγώνες και το κοινό φαίνεται ότι συντονίστηκε για να παρακολουθήσει τις ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ 1948 και κέρδισε εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs του Conference League. Το ματς μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ και σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Το MEGA, αντίστοιχα, μετέδωσε τον αγώνα Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός που κράτησε παρέα στο 21,3% του συνόλου και στο 20,2% του δυναμικού κοινού. Οι Ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν κι έτσι το όνειρο του Champions League έσβησε άδοξα στην Ολλανδία.

Όσον αφορά στις επαναλήψεις σειρών; «Το Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία του STAR, «IQ 160», βρέθηκε στο 8,7% και στο 8,2% αντίστοιχα. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η all time classic σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» κατέγραψε 4,1% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

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