Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό

Snapshot Οι αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης την Τρίτη, με το κοινό να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο αγώνας Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον ΣΚΑΪ σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Ο αγώνας Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός στο MEGA είχε 21,3% τηλεθέαση στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό, παρά την ήττα του Ολυμπιακού.

Η επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό.

Οι σειρές «IQ 160» στο STAR και «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 κατέγραψαν χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το βράδυ της Τρίτης, έδωσαν κρίσιμους αγώνες και το κοινό φαίνεται ότι συντονίστηκε για να παρακολουθήσει τις ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ 1948 και κέρδισε εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs του Conference League. Το ματς μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ και σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Το MEGA, αντίστοιχα, μετέδωσε τον αγώνα Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός που κράτησε παρέα στο 21,3% του συνόλου και στο 20,2% του δυναμικού κοινού. Οι Ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν κι έτσι το όνειρο του Champions League έσβησε άδοξα στην Ολλανδία.

Όσον αφορά στις επαναλήψεις σειρών; «Το Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία του STAR, «IQ 160», βρέθηκε στο 8,7% και στο 8,2% αντίστοιχα. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η all time classic σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» κατέγραψε 4,1% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

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