Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις για τη βραδινή ζώνη της Κυριακής

Snapshot Η τηλεθέαση στη βραδινή ζώνη της Κυριακής παρουσιάζει σημαντική πτώση κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η ελληνική ταινία «Μην είδατε τον Παναή» στο MEGA σημείωσε 12,1% τηλεθέαση στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό.

Το πρόγραμμα «Σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 12,7% στο σύνολο και 11% στους τηλεθεατές 18-54.

Κανένα πρόγραμμα δεν ξεπέρασε το 14% τηλεθέασης, δείχνοντας γενική μείωση ενδιαφέροντος.

Η έλλειψη νέων προγραμμάτων και οι πολλές επαναλήψεις επηρεάζουν αρνητικά τα ποσοστά τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Λίγο η έλλειψη προγραμμάτων και οι αμέτρητες επαναλήψεις, λίγο η καλοκαιρινή διάθεση των τηλεθεατών, οδηγούν τα στελέχη των καναλιών στο να μετρούν απώλειες στους πίνακες τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, στη βραδινή ζώνη της Κυριακής, η ελληνική ταινία «Μην είδατε τον Παναή» του MEGA σημείωσε 12,1% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Το «Σόι σου» στον ALPHA βρέθηκε στο 12,7% του συνόλου. Στους τηλεθεατές 18-54 κατέγραψε 11%. Στο ίδιο κανάλι η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» έκανε 9,6% στο σύνολο και 9,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο STAR, η ελληνική ταινία «Λάρισα εμπιστευτικό» κράτησε παρέα στο 11,2% του συνόλου και στο 8,8% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, η ξένη ταινία «The Transporter Refueled» βρέθηκε στο 8,1% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, αντίστοιχα, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 13,9% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Κωνσταντίνου & Ελένης», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 4,8% και στο 6,2%.

Όπως αποτυπώνεται, κανένα πρόγραμμα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 14% και έτσι όλοι κινήθηκαν σε… χαμηλές πτήσεις.

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