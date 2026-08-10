Αν Χάθαγουεϊ: Εγκυμονούσα και απαστράπτουσα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας - Το look που δίχασε

Η 43χρονη Αν Χάθαγουεϊ περιμένει το τρίτο της παιδί και έκλεψε τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «The End Of Oak Street» στο Λος Άντζελες

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Αν Χάθαγουεϊ: Εγκυμονούσα και απαστράπτουσα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας - Το look που δίχασε
LIFESTYLE
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  • Η Αν Χάθαγουεϊ, έγκυος στο τρίτο παιδί της, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The End Of Oak Street» στο Λος Άντζελες με ένα ιδιαίτερο σύνολο που ανέδειξε την εγκυμοσύνη της.
  • Φόρεσε ένα γαλάζιο cropped top με χαμηλοκάβαλο τζιν παντελόνι από το Atelier Prabal Gurung, ένα look που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.
  • Πολλοί χρήστες σχολίασαν αρνητικά τον συνδυασμό του τοπ με το τζιν, θεωρώντας το styling μη κολακευτικό, ενώ κάποιοι άλλοι την αποθέωσαν για την εμφάνισή της και την αυτοπεποίθησή της.
  • Η Αν Χάθαγουεϊ έχει δείξει προτίμηση σε τολμηρές και πειραματικές επιλογές στο maternity style της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
  • Στην πρεμιέρα ήταν παρών και ο συμπρωταγωνιστής της Ewan McGregor, με τον οποίο εμφανίστηκαν άνετοι και χαμογελαστοί μπροστά στους φωτογράφους.
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Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής εγκυμοσύνης της, δίνοντας το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End Of Oak Street» στο Λος Άντζελες.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, πόζαρε χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί των Warner Bros. Studios, αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της με ένα ιδιαίτερο σύνολο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Anne Hathaway
Invision

Για την εμφάνισή της επέλεξε δημιουργία του Atelier Prabal Gurung, συνδυάζοντας ένα αμάνικο γαλάζιο cropped top με χαμηλοκάβαλο τζιν παντελόνι.

Το top ήταν κοντό στο μπροστινό μέρος, αφήνοντας ακάλυπτη την κοιλιά της, ενώ στο πίσω μέρος κατέληγε σε μια μικρή ουρά. Στο εσωτερικό του ξεχώριζε ένα έντονο κόκκινο ύφασμα, με την ηθοποιό να ολοκληρώνει το look με κόκκινες κλειστές γόβες.

Anne Hathaway
Invision

Τα καστανά μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε μια κομψή αλογοουρά, ενώ επέλεξε μακριά σκουλαρίκια και ένα εντυπωσιακό βραχιόλι.

Στο πλευρό της στην πρεμιέρα βρέθηκε και ο Ewan McGregor, ο οποίος υποδύεται τον σύζυγό της στη νέα ταινία, με τους δύο πρωταγωνιστές να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι και χαμογελαστοί μπροστά στους φωτογράφους.

Anne Hathaway,Ewan McGregor
Invision

Το outfit που δίχασε τα social media

Μπορεί η Αν Χάθαγουεϊ να έδειχνε ευδιάθετη και να πόζαρε με αυτοπεποίθηση, ωστόσο η επιλογή της να συνδυάσει το ιδιαίτερο top με τζιν προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

«Φαίνεται γελοίο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είναι απαίσιο. Είναι πολύ όμορφη για να της συμβαίνει αυτό».

«Σας παρακαλώ, αφήστε με να ξεχάσω ότι το είδα», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο, ενώ αρκετοί στάθηκαν ειδικά στην επιλογή του τζιν.

«Τζιν; ΤΖΙΝ;! Αυτό το εκθαμβωτικό top άξιζε έναν καλύτερο συνδυασμό», σχολίασε ένας θαυμαστής της, ενώ άλλος έγραψε ότι «το τζιν το κάνει ακόμη χειρότερο».

Στο Instagram, χρήστης σχολίασε: «Την αγαπώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο στιλίστας της της το έκανε αυτό», ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το styling μη κολακευτικό.

anne.jpg

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που αποθέωσαν την ηθοποιό. «Λάμπει», έγραψε ένας θαυμαστής της, με άλλον να σημειώνει: «Η Αν Χάθαγουεϊ σε παγκόσμια πρεμιέρα είναι πάντα νίκη. Είναι εκπληκτική».

Η πρωταγωνίστρια έχει, άλλωστε, δείξει ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με το maternity style της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη είχε επιλέξει ένα λευκό διάτρητο top, συνεχίζοντας τις πιο τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

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