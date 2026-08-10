Ξεναγοί στην Ανταρκτική παραιτούνται λόγω των τουριστών

Πρώην ξεναγός στην Ανταρκτική προκάλεσε... χάος με τις αποκαλύψεις του για τις αντιδράσεις των επισκεπτών απέναντι σε ένα από τα πιο καταστροφικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

Μετά από πολυετή εμπειρία στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού στις παγωμένες περιοχές, ο ίδιος αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργασία του, συνειδητοποιώντας την παντελή άγνοια που επιδεικνύουν οι τουρίστες όταν παρακολουθούν με ενθουσιασμό τη λιώσιμο και την αποκόλληση των παγετώνων.

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