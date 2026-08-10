Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (10/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|10/8/2026 7:00:00 πμ
|10/8/2026 2:00:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΣΗΣ - ΟΘΡΥΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΓΥΑΡΟΥ - ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ - ΣΜΟΚΟΒΟΥ - ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΚΑΡΥΑΣ
|342
|Συντήρηση
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΒΗΛΑΡΑ 2 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|914
|Λειτουργία
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 11:00:00 πμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΡΙΚΗ έως κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΝΟ80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1045
|Κατασκευές
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΝΟ104 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΝΟ 91 - 93 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1038
|Κατασκευές
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: Ρ, ΦΕΡΑΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Λειτουργία
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓ
|1043
|Λειτουργία
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1042
|Συντήρηση
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΘΗΤΙ - ΣΥΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΒΟΥΡΒΑΤΣΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.
|1728
|Λειτουργία
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: Ρ, ΦΕΡΑΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Λειτουργία
|10/8/2026 8:00:00 πμ
|10/8/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 10 - 8 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|915
|Λειτουργία
|10/8/2026 8:30:00 πμ
|10/8/2026 12:30:00 μμ
|ΒΙΛΛΙΩΝ
|ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΛΛΙΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΑ
|Κατασκευές
|10/8/2026 10:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ, ΣΚΑΛΙΔΗ, ΚΟΥΣΙΑΝΟΦΣΚΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΕΩΣ ΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ.
|519
|Κατασκευές
|10/8/2026 10:00:00 πμ
|10/8/2026 12:00:00 μμ
|ΣΤΑΜΑΤΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΜΑΡΚ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ΠΑΡΟΥ.
|520
|Κατασκευές
|10/8/2026 11:00:00 πμ
|10/8/2026 2:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως ΝΟ20 ΚΑΙ ΝΟ25 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1040
|Κατασκευές
|10/8/2026 11:00:00 πμ
|10/8/2026 2:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΟ10 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΟ12 - 14 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1039
|Κατασκευές
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