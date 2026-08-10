Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (10/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (10/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

10/8/2026 7:00:00 πμ10/8/2026 2:00:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΣΗΣ - ΟΘΡΥΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΓΥΑΡΟΥ - ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ - ΣΜΟΚΟΒΟΥ - ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΚΑΡΥΑΣ342Συντήρηση
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΒΗΛΑΡΑ 2 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ914Λειτουργία
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 11:00:00 πμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΡΙΚΗ έως κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΝΟ80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1045Κατασκευές
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΝΟ104 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΝΟ 91 - 93 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1038Κατασκευές
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: Ρ, ΦΕΡΑΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Λειτουργία
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΓ1043Λειτουργία
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1042Συντήρηση
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΘΗΤΙ - ΣΥΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΒΟΥΡΒΑΤΣΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.1728Λειτουργία
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: Ρ, ΦΕΡΑΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Λειτουργία
10/8/2026 8:00:00 πμ10/8/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 10 - 8 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ915Λειτουργία
10/8/2026 8:30:00 πμ10/8/2026 12:30:00 μμΒΙΛΛΙΩΝΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΛΛΙΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΑ Κατασκευές
10/8/2026 10:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ, ΣΚΑΛΙΔΗ, ΚΟΥΣΙΑΝΟΦΣΚΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΕΩΣ ΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ.519Κατασκευές
10/8/2026 10:00:00 πμ10/8/2026 12:00:00 μμΣΤΑΜΑΤΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΜΑΡΚ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ΠΑΡΟΥ.520Κατασκευές
10/8/2026 11:00:00 πμ10/8/2026 2:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως ΝΟ20 ΚΑΙ ΝΟ25 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1040Κατασκευές
10/8/2026 11:00:00 πμ10/8/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΟ10 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΟ12 - 14 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ1039Κατασκευές
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