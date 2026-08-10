Επικίνδυνα παιχνίδια ανηλίκων: Ανάβουν φωτιά σε δασική περιοχή στο Πεντελικό για «challenge»

Snapshot Τρεις ανήλικοι ανάβουν φωτιά σε δασική περιοχή του Πεντελικού στο πλαίσιο επικίνδυνου challenge, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο.

Η φωτιά άναψε κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, που είχε μείνει ανέπαφο από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024.

Το βίντεο τραβήχτηκε από οδηγό που ενημέρωσε τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα με τη συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας Βριλησσίων και της Πυροσβεστικής.

Την έρευνα ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που αναζητά τους ανήλικους και εξετάζει πιθανές ευθύνες γονέων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων και την αξιολόγηση των περιστατικών. Snapshot powered by AI

Έντονη ανησυχία προκαλεί ένα επικίνδυνο challenge που φέρεται να έκαναν τρεις ανήλικοι σε δασική περιοχή του Πεντελικού, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί σε βίντεο. Οι νεαροί φαίνονται να ανάβουν φωτιά και στη συνέχεια να επιχειρούν να την extinguish, σε ένα σημείο όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πυροσβεστών, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, μια περιοχή που είχε παραμείνει ανέπαφη από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024.

Το βίντεο, που προβλήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, τραβήχτηκε από οδηγό ο οποίος περνούσε από το σημείο και αντιλήφθηκε την ύποπτη κινητικότητα των τριών εφήβων. Στο υλικό καταγράφεται η στιγμή που ανάβουν τη φωτιά και σχεδόν αμέσως προσπαθούν να την περιορίσουν και να τη σβήσουν.

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κινητοποιήθηκαν η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν τους τρεις ανήλικους που εμφανίζονται στο βίντεο, καθώς και να διερευνούν τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν για τους γονείς τους.