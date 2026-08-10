Στα δίχτυα του «ελληνικού FBI» τα «πιστόλια» του «Έντικ»: Μπαζούκα, εκβιασμοί και συμβόλαια θανάτου

Snapshot Στο Παλαιό Φάληρο συνελήφθη 49χρονος μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, που ήταν εκτελεστικός βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ» αναλάμβαναν βίαιες ενέργειες και εκβιασμούς, έχοντας προμηθευτεί μέχρι και πολεμικό μπαζούκα από τη Ρωσία.

Η οργάνωση απέσπασε εκβιαστικά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ από ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας καφέ, λίγες μέρες μετά από δολοφονία στον χώρο της Greek Mafia.

Ο «Έντικ», φερόμενος εγκέφαλος του δικτύου, δρούσε από το Ντουμπάι και συντόνιζε επιθέσεις, ενώ οι ελληνικές αρχές προχωρούν στην έκδοσή του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Snapshot powered by AI

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της ρωσόφωνης μαφίας και τις ομάδες των εκβιαστών που κινούσαν τα νήματα στην εγχώρια νύχτα, την ώρα που οι Αρχές πέτυχαν ένα ακόμα καίριο πλήγμα στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών το απόγευμα της Παρασκευής (07/08), οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες στο Παλαιό Φάληρο σε έναν 49χρονο, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025. Πρόκειται για μέλος του σκληρού πυρήνα της οργάνωσης, ο οποίος, μαζί με έναν ακόμη συλληφθέντα, αποτελούσαν τον εκτελεστικό βραχίονα της συμμορίας.

«Πίτμπουλ», «Μπουλντόγκ» και μπαζούκα από τη Ρωσία

Οι δύο συλληφθέντες, γνωστοί στα μέλη του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ», κρατούνται πλέον στη ΓΑΔΑ. Ήταν τα πρόσωπα που αναλάμβαναν την «βρώμικη δουλειά»: από ξυλοδαρμούς και τοποθετήσεις εμπρηστικών μηχανισμών μέχρι την είσπραξη εκβιαστικών ποσών και την εκτέλεση συμβολαίων.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα των στελεχών του «ελληνικού FBI» για τον βαθμό επικινδυνότητας και τον εξοπλισμό της ομάδας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα «πιστόλια» του κυκλώματος φέρονται να είχαν προμηθευτεί μέχρι και πολεμικό μπαζούκα από τη Ρωσία, αποδεικνύοντας πως ήταν ετοιμοπόλεμοι για όλα και δεν θα δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν τον βαρύ οπλισμό τους εάν οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Χαρακτηριστικό της τρομοκρατικής τους δράσης είναι το γεγονός ότι, λίγες μόλις ημέρες μετά από μία από τις ισχυρές δολοφονίες στον χώρο της Greek Mafia, τα «σκυλιά» του κυκλώματος κατάφεραν να αποσπάσουν εκβιαστικά 1.000.000 ευρώ από ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας καφέ — ποσό που, όπως εκτιμούν οι Αρχές, αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου».

Ο «Έντικ», το Ντουμπάι και το αιματηρό χρονικό της Greek Mafia

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται σταθερά ο «Έντικ» (ή «Φωνή»), ο φερόμενος ως εγκέφαλος του δικτύου που δραστηριοποιείτο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, τους εκβιασμούς σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μύκονο, αλλά και σε συμβόλαια θανάτου.

Η δράση του κυκλώματος αποτυπώνεται ανάγλυφα μέσα από τις δικογραφίες των τελευταίων ετών:

Μάρτιος 2025: Αποκαλύπτεται το δίκτυο της οργάνωσης. Ο «Έντικ» εμφανίζεται να δίνει οδηγίες από το Ντουμπάι, ενώ έγκλειστα μέλη συντονίζουν επιθέσεις μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Απρίλιος 2025: Μετά τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη («Θαμνάκια») στο Χαλάνδρι, το όνομα του «Έντικ» μπαίνει στο μικροσκόπιο ως το πρόσωπο πίσω από το συμβόλαιο θανάτου, με τις φήμες να κάνουν λόγο για αμοιβή 1 εκατ. ευρώ.

Αύγουστος 2025: Συλλαμβάνεται στον Ασπρόπυργο 36χρονος («πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ») για εκβιάσεις στο Μενίδι που σχετίζονταν με το λαθρεμπόριο καπνικών.

Δεκέμβριος 2025: Προφυλακίζεται 35χρονος από τον στενό κύκλο της ομάδας, ο οποίος εξετάστηκε για εμπλοκή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο (Ιανουάριος 2024).

Μάιος 2026: Προφυλακίζονται τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη.

Ιούλιος 2026: Ο «Έντικ» συλλαμβάνεται εκ νέου στο Ντουμπάι μαζί με στενό συνεργάτη του. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές βρίσκονται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας αιτήματος για την έκδοσή του στην Ελλάδα.

Παρά τις τελευταίες συλλήψεις στο Παλαιό Φάληρο, η ΕΛ.ΑΣ. δεν θεωρεί την υπόθεση κλεισμένη, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών που στελεχώνουν το εγκληματικό δίκτυο.

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