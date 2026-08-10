Φρίκη στο Μεξικό: Πέντε πτώματα κρεμασμένα από γέφυρα στη Σακατέκας – Επιστρέφει ο φόβος των καρτέλ

Snapshot Πέντε πτώματα, μεταξύ των οποίων πρώην δήμαρχος και δημόσιοι λειτουργοί, βρέθηκαν κρεμασμένα από γέφυρα στην Σακατέκας, αναζωπυρώνοντας τον φόβο της βίας των καρτέλ στην περιοχή.

Η πολιτεία Σακατέκας είχε καταγράψει σημαντική μείωση των ανθρωποκτονιών από 1.300 το 2022 σε 144 το 2025 πριν από την πρόσφατη αναζωπύρωση της βίας.

Οι κάτοικοι της Πόσος ντε Γκαμπόα αποφεύγουν να κυκλοφορούν μετά τη δύση του ήλιου λόγω της αυξανόμενης βίας και φόβου.

Στη Σακατέκας συγκρούονται τα καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο και Σιναλόα για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών.

Η τοπική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή στρατού και Εθνικής Φρουράς και δεσμεύτηκε για άμεση αντίδραση και σύλληψη των υπευθύνων. Snapshot powered by AI

Πέντε πτώματα κρεμασμένα από γέφυρα στην πολιτεία Σακατέκας επανέφεραν τον φόβο της βίας των καρτέλ σε μια περιοχή του Μεξικού που τα τελευταία χρόνια είχε καταγράψει σημαντική αποκλιμάκωση των ανθρωποκτονιών.

Τα θύματα εντοπίστηκαν στις 18 Ιουλίου στην Πόσος ντε Γκαμπόα, μια κωμόπολη περίπου 5.000 κατοίκων, σε περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν πρώην δήμαρχος, δημόσιοι λειτουργοί και επιχειρηματίες από άλλες περιοχές της Σακατέκας. Λίγο αργότερα, ακόμη πέντε πτώματα βρέθηκαν στα περίχωρα.

Η εικόνα προκάλεσε σοκ, καθώς οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση στην πολιτεία είχαν μειωθεί από περίπου 1.300 το 2022 σε 144 το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.

MÉXICO A LA DERIVA

🇲🇽 IMÁGENES SENSIBLES: Hallazgo macabro en Zacatecas: exalcalde y nueve más ejecutados en una jornada de terror.



En una escalofriante escalada de violencia que sacudió al estado de Zacatecas, autoridades localizaron diez cuerpos sin vida en tres municipios… pic.twitter.com/QBpXCEwpDf — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) July 23, 2026

«Από τις 21:00 δεν βλέπεις ψυχή έξω»

Στην Πόσος ντε Γκαμπόα, οι κάτοικοι αποφεύγουν πλέον να κυκλοφορούν μετά τη δύση του ήλιου.

«Από τις 21:00 δεν βλέπεις πλέον ψυχή έξω», είπε κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο, περιγράφοντας την αίσθηση φόβου που έχει επιστρέψει στην κοινότητα.

Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι στην περιοχή «όταν εξαφανίζουν κάποιον, τον σκοτώνουν», προσθέτοντας ότι έχει χάσει αδελφό με αυτόν τον τρόπο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πτώματα εντοπίζονται κρεμασμένα από τη συγκεκριμένη γέφυρα, όπου έχουν επίσης εμφανιστεί στο παρελθόν πανό των καρτέλ.

Σύγκρουση για τον έλεγχο της περιοχής

Στη Σακατέκας συγκρούονται το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο και το καρτέλ Σιναλόα, δύο από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις του Μεξικού.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ η τοπική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή του στρατού και της Εθνικής Φρουράς, υποσχόμενη άμεση αντίδραση.

Η νέα έξαρση της βίας έχει μετατρέψει τη Σακατέκας σε ακόμη ένα δύσκολο μέτωπο για την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούδια Σέινμπαουμ, η οποία έχει δεσμευτεί ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν.