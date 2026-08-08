Όταν κάποιος πατήσει ελληνικό χώρο, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι!

Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν συνορεύει με την Ελβετία, το Λουξεμβούργο ή την Αυστρία… Ζούμε εδώ, στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη, αλλά τα σύνορά μας, ειδικά τα ανατολικά, σε έδαφος, αέρα και θάλασσα, αγγίζουν τα σύνορα μιας αλλόθρησκης και επιθετικής χώρας, που αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξή της χώρας μας.

Κάπως έτσι, η σταθερή ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς μας, αποτελεί εθνική αναγκαιότητα, ανεξάρτητα από το εάν οι απέναντί προσπαθούν να αγοράσουν καινούρια F-16, ψάχνουν απεγνωσμένα για Eurofighter ή παραμένουν εκτός του προγράμματος των F-35, τα οποία η χώρα μας θα διαθέτει σε δύο περίπου χρόνια... Η Ελλάδα δεν πρέπει να μεταβάλει τη στρατηγική της ανάλογα με τις κινήσεις των Τούρκων ισλαμιστών, αλλά πρέπει να επικεντρωθεί πιστά και δυναμικά στο «Δόγμα της Αποτροπής».

Η Τουρκία των νέο-οθωμανών δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τις άνομες θέσεις της, και η προσπάθεια διατήρησης των «ήρεμων νερών» με κάθε κόστος, μεταξύ των δύο κρατών είναι μεν από τη μία πλευρά σημαντική, αλλά από την άλλη, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση, να δίνει την λανθασμένη εντύπωση, ότι η χώρα μας θέτει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό το δόγμα είναι που κατάφερε να αποτρέψει τα τελευταία 50 χρόνια, μια πιθανή τουρκική στρατιωτική επέμβαση και κανένας δεν τόλμησε να πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος επειδή το Δόγμα της Αποτροπής λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά!

Η Τουρκία έχει σφόδρα ενοχληθεί από τα ελληνικά αναχώματα απέναντι στην εφαρμογή της… «Γαλάζιας Πατρίδας» τους, που έχει ως κύριο στόχο, να διχοτομήσει το Αιγαίο και να υφαρπάξει περίπου 150 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν αποσκοπεί στην αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, με σκοπό να ελέγξει κάποια στιγμή τις θαλάσσιες ζώνες επιβάλλοντας την πλήρη γεωπολιτική ανατροπή στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, βαφτίζοντάς τες περιοχές… «προσδιορισμένης κυριαρχίας».

Η ενόχληση της Τουρκίας αφορά στα εμπόδια που υπάρχουν στο να εφαρμόσει την περιοβόητη «Γαλάζια Πατρίδα» με στόχο την διχοτόμηση του Αιγαίου, και την υφαρπαγή ελληνικών μικρονήσων και βραχονησίδων, βαφτίζοντάς ελληνικές περιοχές ως περιοχές δικής της κυριαρχίας, με σκοπό κάποια στιγμή να μπορεί να ελέγξει τις κομβικές θαλάσσιες ζώνες και να επιτύχει κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια ολική γεωπολιτική ανατροπή στην περιοχή.

Ο Ερντογάν και τα τσιράκια του αναπτύσσουν την σχιζοφρενή θεωρία στον 25ο μεσημβρινό ως την απόλυτη διαχωριστική γραμμή, με στόχο τον έλεγχο του ανατολικού μισού του Αιγαίου, την αποκοπή των ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων και ως εκ τούτου, να επιτύχουν τον δραστικό περιορισμό των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακυρώνοντας έτσι, την όποια επήρεια των ελληνικών νησιών στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Οι Τούρκοι άσπονδοι φίλοι και σύμμαχοί μας, επιδιώκουν να κατοχυρώσουν νομικά και να μεταλλάξουν στη συνέχεια το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας σε δικό τους κρατικό νομοθετικό εργαλείο, με κύριο στόχο να ενισχύσουν μονομερώς τις διεκδικήσεις τους.

H εθνική ασφάλεια της Ελλάδος πρέπει, να βασίζεται πάντα και σε κάθε περίπτωση, στην αρχή της «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε αμφισβητήσεις και προκλήσεις στον ζωτικό της χώρο, σε έδαφος, αέρα και θάλασσα. Η σημασία του δόγματος αυτού της «Μηδενικής Ανοχής» λειτουργεί ως σαφέστατη προειδοποίηση προς οποιονδήποτε επίδοξο εισβολέα, σχεδιάζει ενέργειες κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος.

Οι γνωστές ρητορικές από πλευράς Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του τύπου «…θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά!», το μόνο που προκαλεί είναι γέλια και αυτό απλά… γιατί δεν μπορεί! Σε κάθε περίπτωση όμως, σε περίπτωση που έχει τέτοιες αυτοκτονικές τάσεις, εμείς, δεν θα προσπαθήσουμε να του αλλάξουμε τη γνώμη…

Δεν πρόκειται να υπάρξουν ξανά, περιστατικά ηττοπάθειας και ντροπής κατά τα οποία… «φυσάει» ο «Θεός-Άνεμος» και παίρνει παραμάζωμα σημαίες μαζί με τα κοντάρια τους!

Απέναντι στον κυοφορούμενο γελοίο τουρκικό νόμο περί… «περιφρούρησης» της Γαλάζιας Πατρίδας, το Ελληνικό δόγμα περί «παραναλώματος» του όποιου εισβολέα, δεν είναι απλά, μια αποσπασματικά σκληρή ρητορική χωρίς περιεχόμενο, αλλά αποτελεί πλέον την βάση της ελληνικής αντίληψης εθνικής δέσμευσης που αφορά καθαρά και ξάστερα στην «αποτροπή». Η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει επίπεδο και προειδοποιεί επίσημα τους Νεο-οθωμανούς απέναντι, πως τους περιμένει «φωτιά και ατσάλι», κάθε φορά που θα επιχειρήσουν να μας προκαλέσουν στο Αιγαίο.

Βέβαια, για να είναι όλα αυτά πραγματικά και εφαρμόσιμα, χρειάζεται μια ισχυρή και αποτελεσματική πολεμική βιομηχανία με εξειδικευμένο και προσεγμένο στρατιωτικό προσωπικό, που θα αμείβεται αξιοπρεπώς και αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονέκτημα του Δόγματος της Ελληνικής Αποτροπής. Από την άλλη, τα τουρκόφιλα παπαγαλάκια των αριστερών κομμάτων, θα πρέπει «δια ροπάλου« να σταματήσουν το κακόφωνο κελάηδημά τους, του τύπου, «…αν καταρρίψουμε τους μισούς πυραύλους που εκτοξεύσουν οι Τούρκοι, στο επόμενο κύμα θα εκτοξεύσουν τους διπλάσιους!», κάτι που σε κάθε περίπτωση αποτελεί το απαραίτητο βούτυρο στο ψωμί των κακεντρεχών και ύπουλων γειτόνων μας στην απέναντι όχθη του Αιγαίου!

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, πως η Αριστερά στη χώρα μας, αποτελεί τον «Δούρειο Ίππο» της νεο-οθωμανικής Τουρκίας και το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα!