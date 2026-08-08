Η φανέλα των 1.000 χορηγών – Η απίθανη ιδέα ομάδας από το Περού

Η περουβιανή ποδοσφαιρική ομάδα Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ παρουσίασε τη νέα, μοναδική στο είδος της φανέλα της, στην οποία εμφανίζονται 1.000 διαφορετικοί χορηγοί.

Με έδρα τη Λίμα, την πρωτεύουσα της χώρας, η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους της χώρας και έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα, αλλά αυτήν τη στιγμή αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της χώρας και αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Αφού έχασε τον κύριο χορηγό για τις εμφανίσεις του, ο σύλλογος αποφάσισε να ξεκινήσει μία νέα εκστρατεία, στο πλαίσιο της οποίας θα επανασχεδιάσει τη φανέλα με ένα πλέγμα από pixel που αποτελείται από χίλια μικρά ασπρόμαυρα τετράγωνα, καθένα από τα οποία διαθέτει χώρο για να προβάλλει έναν ξεχωριστό χορηγό.

Κάθε τετράγωνο, το οποίο διατίθεται στην τιμή των 51 ευρώ, αντιπροσωπεύει μία διαφημιστική θέση για μικρομεσαία επιχείρηση που βρίσκεται στην περιοχή της Λίμα κι επομένως, η εκστρατεία του συλλόγου μετέτρεψε τη φανέλα του σε πλατφόρμα crowdfunding.

Ο σύλλογος ανέφερε ότι η εκστρατεία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 254.000 περουβιανά σολ (65.142 ευρώ).

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