Ανησυχητική μελέτη: Ο καπνός από τις πυρκαγιές αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για εγκύους και έμβρυα

Snapshot Η έκθεση των εμβρύων σε μικροσκοπικά σωματίδια από καπνό πυρκαγιών έχει υπερπλασιαστεί μεταξύ 2003 και 2019.

Η ρύπανση από πυρκαγιές αποτελεί πλέον σημαντικό ποσοστό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επηρεάζει τις έγκυες και τα έμβρυά τους.

Πάνω από το 70% των ημερών με επικίνδυνα επίπεδα PM 2,5 το 2017 και 2018 οφείλονταν στον καπνό από πυρκαγιές.

Οι αγροτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης από πυρκαγιές, παρά τα χαμηλότερα μέσα επίπεδα PM 2,5.

Η μείωση άλλων πηγών ρύπανσης καθιστά τον καπνό των πυρκαγιών τον κύριο παράγοντα υπέρβασης των ορίων ποιότητας αέρα στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

«Καμπανάκι» κινδύνου για την προγεννητική υγεία κρούσει μία νέα μελέτη, που έρχεται σε μία περίοδο, όπου η μισή υφήλιος φλέγεται, από καύσωνες και πυρκαγιές, με τον καπνό να αποτελεί, ίσως τον πιο σοβαρό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η ρύπανση από τις πυρκαγιές αποτελεί πλέον ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης στην οποία εκτίθενται οι έγκυες και τα έμβρυά τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, από τη συνολική ατμοσφαιρική ρύπανση στην οποία εκτίθενται τα έμβρυα, το ποσοστό της έκθεσης σε μικροσκοπικά σωματίδια που προέρχονται από πυρκαγιές υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ του 2003 και του 2019.

Η μελέτη δεν εξέτασε συγκεκριμένες επιπτώσεις στην υγεία όσον αφορά στην προγεννητική έκθεση και τις γεννήσεις που ανέλυσε, αλλά προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η ρύπανση από λεπτά σωματίδια, γνωστή ως PM 2,5, που προκαλείται από τις πυρκαγιές, μπορεί να είναι πιο επιβλαβής από άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μελέτες έχουν συνδέσει τον καπνό από τις πυρκαγιές με δυσμενείς εκβάσεις της εγκυμοσύνης και μια ποικιλία προβλημάτων υγείας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Τα σωματίδια είναι αρκετά μικρά ώστε να εισχωρούν στους πνεύμονες και στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ έχουν επίσης συνδεθεί με βλάβες στους πνεύμονες, αναπνευστικές παθήσεις και καρκίνους.

«Γνωρίζουμε ότι αν αποτρέψουμε την έκθεση στα PM 2,5 κατά την προγεννητική περίοδο, αυτά τα βρέφη θα μεγαλώσουν και θα γίνουν πιο υγιείς και πιο παραγωγικοί ενήλικες», δήλωσε ο Μισέλ Μπορντό, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διαχείρισης υγείας στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι, από το 2016, ο καπνός από τις πυρκαγιές έχει υπονομεύσει το ισοδύναμο περίπου τεσσάρων ετών προόδου στην ποιότητα του αέρα στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ.

Η ρύπανση από τις πυρκαγιές εμφανίζεται κατά διαστήματα, ανέφερε ο Μπορντό, εντείνοντας όταν ξεσπούν τεράστιες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές. Παραμένει ένα μικρό ποσοστό των σωματιδίων PM 2,5 στα οποία εκτίθενται οι Αμερικανοί, αλλά τα ετήσια επίπεδα καπνού από τις πυρκαγιές δασών παρέμειναν σταθερά, ενώ άλλες πηγές ρύπανσης μειώθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

Η μελέτη του Μπορντό μοντελοποίησε την ατμοσφαιρική ρύπανση σε ολόκληρη τη χώρα από το 2003 έως το 2019, τόσο συμπεριλαμβάνοντας όσο και εξαιρώντας τη ρύπανση που προκαλείται από τις πυρκαγιές δασών, και χρησιμοποίησε μητρώα γεννήσεων για να εκτιμήσει την έκθεση των εμβρύων στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης τις περιοχές που μελέτησαν με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ποσοστό του καπνού από τις πυρκαγιές δασών στην ετήσια ατμοσφαιρική ρύπανση αυξήθηκε κατά αρκετές ποσοστιαίες μονάδες από το 2003 έως το 2019.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Βορειοδυτική περιοχή, όπου περίπου το 13% της προγεννητικής έκθεσης σε PM 2,5 μπορούσε να αποδοθεί στις πυρκαγιές δασών μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οι περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και μητρική φροντίδα, οι οποίες ήταν κυρίως αγροτικές, παρουσίαζαν χαμηλότερα μέσα επίπεδα PM 2,5, αλλά αντιμετώπιζαν το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης από τις πυρκαγιές.

Η νέα μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι πυρκαγιές αποτελούσαν πάνω από το 70% των «ημερών υπέρβασης» — ημέρες κατά τις οποίες τα επίπεδα PM 2,5 ξεπέρασαν τα 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ένα πρότυπο της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος — κατά τα έτη 2017 και 2018. Οι ημέρες υπέρβασης που αποδίδονταν στις πυρκαγιές παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετήθηκε, ενώ οι ημέρες υπέρβασης από άλλες πηγές μειώθηκαν απότομα.

«Επειδή έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τόσο αποτελεσματικά αυτές τις πηγές που δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές, το ποσοστό των «ημερών υπέρβασης» που οφείλονται στον καπνό των πυρκαγιών έχει αυξηθεί», δήλωσε ο Μπορντό. «Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό το θέμα... πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους από τον καπνό των πυρκαγιών;»

Ακαδημαϊκοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη ανέφεραν ότι η έρευνα περιοριζόταν από το πεδίο εφαρμογής της και ότι κατά τη δεκαετία του 2020 παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση των δασικών πυρκαγιών μετά το χρονικό πλαίσιο της μελέτης.