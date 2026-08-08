Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Χαιρετίζει την έγκριση κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τη Γερουσία των ΗΠΑ

Snapshot Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την έγκριση ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τη Γερουσία των ΗΠΑ, τονίζοντας την ανάγκη στόχευσης κάθε πηγής εσόδων που χρηματοδοτεί την επιθετικότητα του Κρεμλίνου.

Ο νόμος Γκράχαμ προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και τη χρήση δασμών για να πιεστούν Κίνα και Ινδία να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο ανώτατος συντελεστής δασμών έχει οριστεί στο 100% για τους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για χώρες με εισαγωγές κάτω του 15% και που λαμβάνουν μέτρα μείωσης.

Οι πέντε μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου είναι η Κίνα, Ινδία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Αζερμπαϊτζάν, ενώ για το φυσικό αέριο είναι η Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Ουγγαρία και Βέλγιο.

Το νομοσχέδιο επιτρέπει στον πρώην πρόεδρο Τραμπ να αναστείλει τις κυρώσεις εάν το κρίνει προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την έγκριση ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που ψηφίστηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ, βασιζόμενη σε νόμο του Λίντσεϊ Γκράχαμ .

«Μετά το 21ο πακέτο (κυρώσεων) της ΕΕ (σε βάρος της Ρωσίας), χαιρετίζω την έγκριση του Νόμου Γκράχαμ από τη Γερουσία των ΗΠΑ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Από τους Ρώσους ολιγάρχες μέχρι τις εξαγωγές ενέργειας και τον σκιώδη στόλο, κάθε πηγή εσόδων που τροφοδοτεί την επιθετικότητα του Κρεμλίνου πρέπει να γίνει στόχος- από όλες τις πλευρές», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας την ενότητα ΕΕ και ΗΠΑ και όσα μπορούν να καταφέρουν ως συμμαχία.

Τι προβλέπει ο νόμος Γκράχαμ

Το σχέδιο του Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γράχαμ, ο οποίος απεβίωσε ξαφνικά στις 12 Ιουλίου, προβλέπει κυρώσεις σε βάρος Ρώσων αξιωματούχων και τη χρήση δασμών ως μέσου πίεσης προς την Κίνα και την Ινδία, ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η νέα εκδοχή περιορίζει τους δασμούς που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε τρίτες χώρες οι οποίες αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προβλέποντας ανώτατο συντελεστή 100% για τους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές, αντί της αρχικής πρότασης για οριζόντιο δασμό 500%.

Προβλέπεται επίσης εξαίρεση για χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των συνολικών εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση αυτών των εισαγωγών. Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να εξαιρέσει την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με τους συνεργάτες της Γερουσίας, οι πέντε μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου είναι η Κίνα, η Ινδία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου είναι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ουγγαρία και το Βέλγιο.

Η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ακόμη διάταξη που επιτρέπει στον Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή των κυρώσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

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