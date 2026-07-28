Ελλάδα στον ΟΗΕ: Άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Snapshot Η Ελλάδα καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία και ζήτησε άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Η πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά τόνισε την ανάγκη επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών βάσει διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα εξέφρασε αλληλεγγύη στην Ουκρανία και τη Λετονία μετά από επιθέσεις, μεταξύ άλλων, στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα, που επηρεάζουν το θαλάσσιο εμπόριο και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε προστασία των αμάχων, κατάπαυση του πυρός και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές. Snapshot powered by AI

Την έντονη καταδίκη της Ελλάδας για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εξέφρασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ζητώντας άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, μετά τα μεγάλης κλίμακας πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τη νυχτερινή επίθεση της 19ης Ιουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άμαχος και τραυματίστηκαν περισσότεροι από δώδεκα, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές.

Η παρέμβαση της Ελλάδας

Η κυρία Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, υπογραμμίζοντας το βαρύ ανθρώπινο κόστος και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκαλούν.

Παράλληλα, καταδίκασε την επίθεση στο επίτιμο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη Λετονία.

Η Ελληνίδα πρέσβης επανέλαβε ότι μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανέναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Όπως τόνισε, οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Προειδοποίηση για τη Μαύρη Θάλασσα

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών και οι συστηματικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας δεν πλήττουν μόνο τον άμαχο πληθυσμό, αλλά διαταράσσουν και το θαλάσσιο εμπόριο, θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρέσβης Νταν Νεγκρέα αναφέρθηκε ειδικότερα σε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον εμπορικού πλοίου που μετέφερε σιτηρά, κατά την οποία σκοτώθηκαν μέλη του πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία.

Από την πλευρά του, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Παβλιτσένκο, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κατασκευάζει προσχήματα για να δικαιολογήσει τον πόλεμο και ότι συνεχίζει να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο.

Η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε κατάπαυση του πυρός, προστασία των αμάχων και επιστροφή των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις.