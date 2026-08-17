Άλλοι 3 «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν 120.000 ευρώ

Τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες τριών ατόμων που εμπλέκονται σε απάτες εις βάρος ηλικιωμένων έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν διάταξης της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο, εξαπατούσαν ηλικιωμένους, αφαιρώντας από τα θύματα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Η δράση τους διακριβώθηκε την 23η Ιουλίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή, απάτη και υπεξαίρεση, ενώ η συνολική αξία των αντικειμένων που φέρεται να αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Πρόκειται για τους:

Ιωάννη Σταύρου, γεννηθέντα στις 29 Αυγούστου 1982 στην Αθήνα.

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Ιωάννη Αγγελόπουλο, γεννηθέντα στις 22 Μαΐου 1985 στη Νίκαια Αττικής.

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Παναγιώτη Δημητρίου, γεννηθέντα στις 7 Αυγούστου 1998 στη Νίκαια Αττικής.

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Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση ή έχουν ενδεχομένως πέσει θύματα παρόμοιας απάτης, μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά στο 210–4174648 ή με τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στο 210–6411111. Διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

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