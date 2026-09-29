Η εξαφάνιση των Ουλότσεφ: Τι συνέβη στην οικογένεια των Ρώσων που χάθηκαν στα βουνά

Snapshot Η οικογένεια Ουλότσεφ εξαφανίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην επικράτεια του Κρασνογιάρσκ και δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για την τύχη τους.

Οι έρευνες αποκλείουν την εκούσια φυγή και προσανατολίζονται στην πιθανότητα ατυχήματος, χωρίς να αποκλείουν εγκληματική ενέργεια.

Δεν εντοπίστηκαν συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας ή με τρίτους που να σχετίζονται με την εξαφάνιση.

Ο ουφολόγος Valentin Degterev υποστηρίζει ότι εντόπισε το πιθανό τηλέφωνο της οικογένειας σε φωτογραφίες από τον τόπο της εξαφάνισης και ζήτησε επανέλεγχο της περιοχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται με μειωμένη ένταση και μπορεί να ανασταλούν αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία μετά από έναν χρόνο, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία. Snapshot powered by AI

Το θρίλερ της εξαφάνισης των τριών μελών μιας οικογένειας εξακολουθεί να απασχολεί τη Ρωσία, έναν χρόνο αφότου τα ίχνη τους χάθηκαν στη διάρκεια πεζοπορίας πυροδοτώντας μία σειρά σεναρίων και εικασιών, που εμπλέκουν από κατασκοπεία μέχρι αρκούδες.

Οι Ουλότσεφ, ο Σεργκέι και η Ιρίνα, μαζί με την πεντάχρονη κόρη τους Αρίνα, εξαφανίστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην επικράτεια του Κρασνογιάρσκ. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, σε σπηλιές, απόκρημνες πλαγιές, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι έφυγαν σκόπιμα.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε και η Ερευνητική Επιτροπή, και σύμφωνα με το TASS, καταλήγει περισσότερο στην εκδοχή του ατυχήματος, χωρίς ωστόσο να αποκλείει και την εγκληματική ενέργεια.

Εκπρόσωποι της Ερευνητικής Επιτροπής σημείωσαν επίσης ότι πολυάριθμες ανακρίσεις στο πλαίσιο της υπόθεσης δεν αποκάλυψαν συγκρούσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι Ουσόλτσεφ μεταξύ τους, με συγγενείς και αγνώστους.

Την ίδια ώρα, ο ουφολόγος Valentin Degterev, τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούν φίλο της αγνοούμενης οικογένειας, έστειλε έκκληση στην Ερευνητική Επιτροπή του Κρασνογιάρσκ ότι είδε το «χαμένο τηλέφωνο των Ουλότσεφ» στις περσινές φωτογραφίες από τον τόπο της επιχείρησης έρευνας στο δάσος.

«Στο σημείο της εξαφάνισης του <... > υπάρχει τηλέφωνο. <… >Το είδα αυτό στη δεύτερη σειρά εικόνων της δασικής περιοχής, όπου βρίσκονται ακατανόητα αντικείμενα. Αλλά αυτή η τοποθεσία αρνείται κατηγορηματικά να ελεγχθεί», αναφέρει το StarHit Degterev.

Ο άντρας είναι σίγουρος ότι στην εικόνα στο χιονισμένο γρασίδι «μπορείτε να δείτε ένα αντικείμενο παρόμοιο με ένα τηλέφωνο ή ένα δορυφορικό τηλέφων, οθόνη και κουμπιά». Ζήτησε από τους ερευνητές να ελέγξουν ξανά την περιοχή.

Ο Degterev ισχυρίστηκε στις αρχές Αυγούστου ότι είχε λάβει ένα ηχητικό μήνυμα από την Ιρίνα, το οποίο έλεγε ότι η οικογένεια είχε ξεκινήσει ένα νέο στάδιο ζωής και δεν θα επέστρεφε. Ο ισχυρισμός διαψεύστηκε.

Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά όχι με την ίδια ένταση, καθώς βάσει της ρωσικής νομοθεσίας, αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία μετά από έναν χρόνο, τότε η υπόθεση αναστέλλεται.