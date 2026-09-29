Τα άγρια άλογα επέστρεψαν στο Καζακστάν έπειτα από 200 χρόνια 

Η γέννηση των δύο αλόγων Przewalski σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή του μοναδικού εν ζωή άγριου συγγενή του κατοικίδιου αλόγου στις στέπες της χώρας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τα άγρια άλογα επέστρεψαν στο Καζακστάν έπειτα από 200 χρόνια 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο πουλάρια του άγριου αλόγου Przewalski γεννήθηκαν στο Καζακστάν για πρώτη φορά μετά από πάνω από 200 χρόνια εξαφάνισης του είδους από τη χώρα.
  • Η γέννηση τους αποδεικνύει ότι τα άλογα προσαρμόζονται στις στέπες του Καζακστάν και επιβεβαιώνει την επιτυχία της προσπάθειας επανεισαγωγής.
  • Το άλογο του Przewalski παίζει σημαντικό ρόλο στην ανανέωση του οικοσυστήματος της στέπας μέσω της βόσκησης και της διασποράς σπόρων.
  • Η εξαφάνιση του είδους στο Καζακστάν οφείλεται στην αποικιακή επέκταση, την απώλεια πόρων και την εντατική θήρευση μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα.
  • Στόχος των οργανώσεων είναι να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος πληθυσμός περίπου 40 αλόγων που θα μπορεί να διατηρηθεί χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.
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Τα άγρια άλογα επέστρεψαν στο Καζακστάν και πλέον γεννιούνται ξανά στη χώρα, περισσότερα από 200 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους.

Δύο πουλάρια του άγριου αλόγου του Przewalski γεννήθηκαν στα τέλη Αυγούστου σε κέντρο επανεισαγωγής στις στέπες του κεντρικού Καζακστάν, αποτελώντας τα πρώτα άγρια άλογα που γεννιούνται σε καζακικό έδαφος εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες.

Το πρώτο, ένα αρσενικό, γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου από μια επτάχρονη φοράδα που ονομάζεται Tessa. Το δεύτερο, επίσης αρσενικό, ήρθε στον κόσμο στις 31 Αυγούστου, από τη φοράδα Umbra. Και τα δύο έχουν τον ίδιο πατέρα, έναν επιβήτορα που ονομαζόταν Zorro και ο οποίος έχει πλέον πεθάνει.

Τα δύο πουλάρια δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ονόματα, όμως η γέννησή τους θεωρείται σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια επανεισαγωγής του είδους στο Καζακστάν.

«Είναι η απόδειξη ότι αυτό που κάνουμε πετυχαίνει»

Για τους ανθρώπους που εργάζονται για την προστασία του είδους, η γέννηση των δύο μικρών είναι κάτι περισσότερο από μια ευχάριστη εξέλιξη.

«Η γέννηση αυτών των δύο πουλαριών είναι σημαντική, γιατί δείχνει ότι τα άλογα προσαρμόζονται σε αυτό το κλίμα και σε αυτή την περιοχή», δήλωσε η Alyona Krivosheyeva, διευθύντρια προστασίας της Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK).

«Αυτή είναι η απόδειξη της επιτυχίας αυτού που κάνουμε», πρόσθεσε.

Τα δύο πουλάρια γεννήθηκαν μέσα σε έναν περιφραγμένο χώρο περίπου 57 εκταρίων στο Alibi Wild Ungulates Reintroduction Center, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Altyn Dala State Nature Reserve, μια τεράστια προστατευόμενη περιοχή έκτασης περίπου 4.850 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ένα είδος που είχε χαθεί από τις στέπες

Το άλογο του Przewalski, γνωστό τοπικά ως kertagy, είναι ο μοναδικός εν ζωή άγριος συγγενής του κατοικίδιου αλόγου.

Για ένα διάστημα θεωρούνταν εξαφανισμένο από το φυσικό περιβάλλον. Το 1996 εντοπίστηκε ένα ενήλικο ζώο και το είδος κατατάχθηκε εκ νέου ως κρισίμως κινδυνεύον. Από το 2011 χαρακτηρίζεται κινδυνεύον από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN).

Ιστορικά, τα άλογα του Przewalski ζούσαν στις αχανείς στέπες της Ρωσίας, του Καζακστάν, της Μογγολίας και της βόρειας Κίνας και η παρουσία τους στο οικοσύστημα δεν ήταν καθόλου ασήμαντη.

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Γιατί η επιστροφή τους είναι σημαντική για ολόκληρη τη στέπα

Τα άλογα του Przewalski λειτουργούν ως ένα είδος «μηχανικών του οικοσυστήματος».

Τρέφονται με ξερή βλάστηση, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα της καύσιμης ύλης και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Με τις οπλές τους αναστατώνουν το έδαφος, δημιουργώντας συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν νέα φυτά, ενώ καθώς μετακινούνται διασκορπίζουν σπόρους σε ολόκληρο το τοπίο.

Η επιστροφή τους, επομένως, δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ενός ζώου που είχε χαθεί από την περιοχή, αλλά και την προσπάθεια αναγέννησης ολόκληρου του οικοσυστήματος της στέπας.

Πώς εξαφανίστηκαν από το Καζακστάν

Ο πληθυσμός των άγριων αλόγων στο Καζακστάν εξαφανίστηκε μεταξύ των μέσων του 18ου και των μέσων του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με μελέτη που κοινοποιήθηκε στη Mongabay, η αποικιακή επέκταση της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή των στεπών για γεωργία και κτηνοτροφία επηρέασαν δραματικά το είδος.

Τα άλογα αποκόπηκαν από πηγές νερού και χειμερινές βοσκοτόπους, κυνηγήθηκαν εντατικά και διασταυρώθηκαν με κατοικίδια άλογα. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια «καταστροφική» μείωση του πληθυσμού τους.

Από τους ζωολογικούς κήπους ξανά στις στέπες

Η επιβίωση των τελευταίων αλόγων του Przewalski έγινε δυνατή χάρη σε προγράμματα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία σε ζωολογικούς κήπους.

Στη συνέχεια, ορισμένα από τα ζώα άρχισαν να επιστρέφουν στη φύση, με επανεισαγωγές στη Μογγολία, την Κίνα και το Καζακστάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκατάστασης των οικοσυστημάτων της στέπας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, 22 άλογα του Przewalski μεταφέρθηκαν στο Καζακστάν από τον ζωολογικό κήπο της Πράγας και το Tierpark Berlin.

Ο στόχος των οργανώσεων προστασίας είναι να φτάσουν συνολικά τα 40 άλογα, αριθμός που θεωρείται το ελάχιστο απαραίτητο για να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός που θα μπορεί να αναπαράγεται και να διατηρείται χωρίς συνεχή ανθρώπινη ενίσχυση.

Η γέννηση των δύο πρώτων πουλαριών δείχνει ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται πλέον στην επιστροφή των ζώων στο Καζακστάν. Το επόμενο βήμα είναι να παρακολουθηθεί η ανάπτυξη της νέας γενιάς.

«Τώρα έχουμε ένα νέο στόχο. Να παρατηρήσουμε πώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται η πρώτη γενιά αλόγων του Przewalski που γεννήθηκε σε καζακικό έδαφος», δήλωσε η Vera Voronova, εκτελεστική διευθύντρια της ACBK.

Μετά από περισσότερους από δύο αιώνες απουσίας, οι στέπες του Καζακστάν φιλοξενούν ξανά γεννήσεις ενός είδους που κάποτε είχε χαθεί από το τοπίο και τα δύο μικρά άλογα είναι πλέον ένα ζωντανό σημάδι ότι η επιστροφή του μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

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