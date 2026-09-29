Ισπανία: Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα

Η κρίση ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου όταν περισσότεροι απο 72.000 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα

Δημήτρης Δρίζος

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Τριάνο, παραιτήθηκε επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και πίεση λόγω της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης.
  • Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, προκαλώντας υπερφόρτωση των κέντρων υποδοχής και πολιτικές εντάσεις.
  • Η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα δεν είχε επιχειρησιακό έλεγχο στα σύνορα ή στις δυνάμεις ασφαλείας και δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για τη μαζική είσοδο μεταναστών.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διεξάγει έρευνα για τα γεγονότα της κρίσης και αναμένεται να ακούσει τη μαρτυρία του πρώην εκπροσώπου Τριάνο.
  • Εκτιμάται ότι περίπου 3.500 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα εκτός των εγκαταστάσεων υποδοχής.
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Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική παραιτήθηκε σήμερα, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, έπειτα από εβδομάδες έντονης πίεσης; σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στα σύνορα.

Η κρίση ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου όταν περισσότεροι απο 72.000 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα, κατακλύζοντας τα κέντρα υποδοχής και εντείνοντας τη συζήτηση για την πολιτική στο μεταναστευτικό σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες έφυγαν στη συνέχεια, αν και χιλιάδες άλλοι παρέμειναν στον αυτοδιοικούμενο θύλακα, και η αριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη πασχίζει να περιορίσει τον πολιτικό αντίκτυπο.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μιγκέλ Άνχελ Τριάνο, που ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό ανάμεσα στην κυβέρνηση της Θέουτα και τις ισπανικές κρατικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας, υπεραμύνθηκε των χειρισμών του στην κρίση αλλά είπε πως η έντονη πίεση που ακολούθησε, μαζί με αυτό που αποκάλεσε εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον του ιδίου και της οικογένειάς του, κατέστη αφόρητη.

"Η οικογένειά μου δεν το αξίζει να μείνω περισσότερο", είπε, επικαλούμενος προσβολές, απειλές και μια περίπτωση που κάποιος κόλλησε ένα κηδειόσημο έξω από το γραφείο του.

Είπε πως η κυβερνητική αντιπροσωπεία δεν είχε επιχειρησιακό έλεγχο για τα σύνορα ή δυνάμεις ασφαλείας και ότι δεν υπήρχε καμία πληροφορία που να ήταν διαθέσιμη εκ των προτέρων και να έδειχνε ότι τόσοι πολλοί μετανάστες επρόκειτο να εισέλθουν στον θύλακα.

Η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει πει κατ΄επανάληψη πως αν και έλαβε προειδοποιήσεις για πιθανές διελεύσεις των συνόρων, τίποτε δεν έδειχνε μια συρροή της κλίμακας που σημειώθηκε εντέλει στη Θέουτα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διενεργεί έρευνα για τα γεγονότα και αναμένεται να ακούσει αυτή την εβδομάδα τη μαρτυρία του πρώην προσωπάρχη του Τριάνο.

Μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cope σήμερα, ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Άνχελ Βίκτορ Τόρες εκτίμησε ότι έως 3.500 μετανάστες παρέμειναν στη Θέουτα εκτός των εγκαταστάσεων υποδοχής του θύλακα.

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