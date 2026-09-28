Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική φθινοπωρινή απόδραση

Από την ορεινή Κορινθία και την Αχαΐα μέχρι τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, τέσσερις λίμνες ξεχωρίζουν

Ζωή Μακρυγιάννη

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική φθινοπωρινή απόδραση
TRAVEL
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  • Η λίμνη Δόξα στην Κορινθία προσφέρει αλπικό τοπίο με έλατα.
  • Η λίμνη Τσιβλού στην Αχαΐα δημιουργήθηκε από κατολίσθηση και περιβάλλεται από πυκνό δάσος με έλατα και πλατάνια.
  • Η λίμνη Πλαστήρα στη Θεσσαλία είναι δημοφιλής για πεζοπορία, ποδηλασία και παραδοσιακά χωριά γύρω από αυτήν.
  • Η λίμνη Κερκίνη στη βόρεια Ελλάδα αποτελεί σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα και είναι γνωστή για παρατήρηση πουλιών και βαρκάδες.
  • Και οι τέσσερις λίμνες συνδυάζουν φυσικά τοπία, δραστηριότητες στη φύση και παραδοσιακά χωριά, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές για εκδρομές.
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Αν αναζητάτε έναν προορισμό για μια σύντομη εκδρομή μακριά από την πόλη, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να οργανώσετε ένα μεγάλο ταξίδι, οι ελληνικές λίμνες αποτελούν μια ξεχωριστή επιλογή. Ανάμεσα σε βουνά, δάση και παραδοσιακά χωριά, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για πεζοπορία, χαλάρωση, καλό φαγητό και επαφή με τη φύση.

Από την ορεινή Κορινθία και την Αχαΐα μέχρι τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, τέσσερις λίμνες ξεχωρίζουν και μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μια διαφορετική εκδρομή.

Λίμνη Δόξα: Η «αλπική» εικόνα της Κορινθίας

Σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, στην περιοχή των Φενεών, βρίσκεται η λίμνη Δόξα. Περιτριγυρισμένη από έλατα και τις κορυφές του Χελμού και της Ζήρειας, δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο κεντρική Ευρώπη παρά Πελοπόννησο.

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Η λίμνη Δόξα

Unsplash

Η διαδρομή μέχρι τη λίμνη είναι από μόνη της μέρος της εκδρομής, ενώ η όχθη προσφέρεται για περίπατο και χαλάρωση. Η Δόξα μπορεί να συνδυαστεί με μια βόλτα στα χωριά της Φενεού και ένα γεύμα με τοπικά προϊόντα, κάνοντας την περιοχή ιδανική επιλογή ακόμη και για μονοήμερη απόδραση.

Λίμνη Τσιβλού: Μια στάση μέσα στο δάσος

Στις πλαγιές του Χελμού, στην Αχαΐα, η λίμνη Τσιβλού αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους φυσικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

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Η λίμνη Τσιβλού

Unsplash

Η μικρή ορεινή λίμνη δημιουργήθηκε από κατολίσθηση και σήμερα περιβάλλεται από ένα καταπράσινο τοπίο, με έλατα και πλατάνια. Η εικόνα αλλάζει σημαντικά ανάλογα με την εποχή: το καλοκαίρι κυριαρχεί το πράσινο, ενώ το φθινόπωρο τα χρώματα των δέντρων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα φωτογενές σκηνικό.

Η εκδρομή μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη στα Καλάβρυτα, ενώ για όσους θέλουν περισσότερη δράση υπάρχουν επιλογές για πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή.

Λίμνη Πλαστήρα: Το τοπίο που συνδυάζει βουνό και νερό

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, ανάμεσα στα βουνά των Αγράφων, η λίμνη Πλαστήρα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για όσους αναζητούν φύση και δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Λίμνη Πλαστήρα

Πανοραμική θέα στη Λίμνη Πλαστήρα

Αρχείου - Eurokinissi

Το τοπίο γύρω από τη λίμνη προσφέρει πολλές επιλογές: από χαλαρές διαδρομές δίπλα στο νερό μέχρι πεζοπορία, ποδηλασία και δραστηριότητες στη φύση. Παράλληλα, τα χωριά της περιοχής δίνουν στην εκδρομή έναν πιο παραδοσιακό χαρακτήρα.

Η Νεράιδα, το Νεοχώρι, το Μορφοβούνι και τα υπόλοιπα χωριά γύρω από τη λίμνη μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, ενώ η περιοχή προσφέρεται για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα αν ο στόχος είναι να συνδυαστούν βόλτες στη φύση και καλό φαγητό.

Λίμνη Κερκίνη: Εκδρομή με πρωταγωνιστή τη φύση

Στη βόρεια Ελλάδα, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η λίμνη Κερκίνη προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Εδώ πρωταγωνιστής δεν είναι μόνο το τοπίο, αλλά και η άγρια ζωή.

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Η λίμνη Κερκίνη

Unsplash

Η λίμνη αποτελεί σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα και είναι γνωστή για τον μεγάλο αριθμό πουλιών που φιλοξενεί. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την περιοχή μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και βαρκάδες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση της ορνιθοπανίδας.

Η εκδρομή στην Κερκίνη μπορεί να συνδυαστεί με περιήγηση στα γύρω χωριά και στις περιοχές του όρους Μπέλες, δημιουργώντας ένα διαφορετικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα.

Τέσσερις λίμνες, τέσσερις διαφορετικές εμπειρίες

Η Δόξα, η Τσιβλού, η Πλαστήρα και η Κερκίνη αποδεικνύουν ότι μια εκδρομή με επίκεντρο μια λίμνη μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Ορεινά τοπία, δάση, παραδοσιακά χωριά, πεζοπορικές διαδρομές και άγρια ζωή συνθέτουν τέσσερις προορισμούς που μπορούν να μπουν στη λίστα για την επόμενη απόδραση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε τον προορισμό, να βάλετε στο πρόγραμμα λίγο χρόνο μακριά από την πόλη και να αφήσετε το τοπίο να κάνει τα υπόλοιπα.

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