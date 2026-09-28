Αγγλία: 11χρονη παίκτρια σκάκι έγινε η νεότερη γυναίκα Grandmaster όλων των εποχών

Snapshot Η 11χρονη Μποντάνα Σιβαναντάν από το Λονδίνο έγινε η νεότερη γυναίκα Grandmaster όλων των εποχών μετά την εμφάνισή της στη 46η Σκακιστική Ολυμπιάδα στη Σαμαρκάνδη.

Ο τίτλος Grandmaster είναι ο υψηλότερος τίτλος στο σκάκι και διατηρείται για όλη τη ζωή.

Η Σιβαναντάν δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία και απολαμβάνει τη συμμετοχή της σε μεγάλους διαγωνισμούς χωρίς να νιώθει ιδιαίτερη πίεση.

Τον Αύγουστο του 2025 είχε ήδη κατακτήσει τον τίτλο γυναικών International Master, νικώντας Grandmaster σε ηλικία μόλις 10 ετών.

Η αγάπη της για το σκάκι συμβάλλει θετικά και στις σχολικές της επιδόσεις, ενώ εκτιμά τα ταξίδια που της προσφέρει το άθλημα. Snapshot powered by AI

Μια 11χρονη παίκτρια σκάκι από το βορειοδυτικό Λονδίνο έγινε η νεότερη γυναίκα Grandmaster όλων των εποχών, έπειτα από μια εξαιρετική εμφάνιση στην 46η Σκακιστική Ολυμπιάδα, στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, όπως επιβεβαίωσε η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο YouTube την Κυριακή, η 11χρονη Μποντάνα Σιβαναντάν, η οποία εκπροσώπησε την Αγγλία στο τουρνουά, δήλωσε ότι επιθυμεί να «συνεχίσει να γράφει ιστορία».

«Είμαι χαρούμενη που πέτυχα να γίνω Grandmaster, αλλά θέλω να συνεχίσω και θα συνεχίσω να γράφω ιστορία, αντί να σταματήσω εδώ», δήλωσε η Σιβαναντάν. Ο τίτλος Grandmaster είναι ο υψηλότερος τίτλος που μπορεί να αποκτήσει ένας σκακιστής και διατηρείται για όλη του τη ζωή.

Όταν ρωτήθηκε αν ένιωσε την πίεση που έπρεπε να διαγωνιστεί σε μία τόσο μεγάλη κατηγορία, η Σιβαναντάν απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, απλώς προσπάθησα να το απολαύσω», εξηγώντας ότι πρόκειται για την δεύτερη Ολυμπιάδα στην οποία συμμετέχει. «Μου φάνηκε κάπως πολύ παρόμοια με την προηγούμενη, εκτός από το ότι έπαιζα σε διαφορετική κατηγορία», είπε.

«Αγαπάω το σκάκι και τα ταξίδια τα οποία μου προσφέρει, καθώς τα οφέλη που μου δίνει στις σχολικές μου επιδόσεις», τόνισε.

Τον Αύγουστο του 2025, η Μποντάνα Σιβαναντάν κατέκτησε τον τίτλο γυναικών International Master (WIM, καθώς κατάφερε να νικήσει τον 60χρονο GrandMaster Πιτ Γουέλς σε ηλικία μόλις 10 ετών, πέντε μηνών και τριών ημερών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει η Αμερικανίδα Καρίσα Γιπ, η οποία ήταν 10 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών όταν νίκησε έναν Grandmaster το 2019, σύμφωνα με τη FIDE.