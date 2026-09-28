Ρωσικό drone έπληξε ουκρανικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV έπληξε σήμερα το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκαλώντας ζημιές σε ένα συνοριακό φυλάκιο, ανακοίνωσε ο προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής της Βολυνίας, Ρομάν Ρομανιούκ.

«Το χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, επλήγη. Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στην είσοδο του τερματικού σταθμού», έγραψε ο Ρομανιούκ στο Telegram.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ή θάνατος επί του παρόντος, πρόσθεσε.

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Το χωριό Σταροβοΐτοβε βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, κοντά στο ουκρανικό συνοριακό φυλάκιο «Γιαγκοντίν».

Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

Αναφερόμενος στο πλήγμα, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις με μήνυμά του στο «X», χαρακτήρισε το περιστατικό ως «άλλη μια ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία». «Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Τα συστήματα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και τα αεροσκάφη μας ήταν έτοιμα να αντιδράσουν», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, προκαλώντας την καταδίκη της Βαρσοβίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αμαξοστοιχία με προορισμό τη Βαρσοβία στην ίδια περιοχή, μια επίθεση που ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε αποκαλέσει «κλιμάκωση».

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τότε ότι θα συνεχίσει να χτυπά στόχους στο «σύνολο» του ουκρανικού εδάφους.