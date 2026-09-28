ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Μοτεγιούνας - Την Πέμπτη η άφιξη του στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μτεγιούνας για την ενίσχυση της line της ομάδας.

Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ, ύψους 2,13 μέτρων, αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη έως την Πέμπτη (1/10) για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Μοτεγιούνας προέρχεται από την περυσινή παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα και θεωρείται σημαντική προσθήκη για τη φετινή σεζόν.

Η ένταξη του Μοτεγιούνας στο ρόστερ πιθανόν να αφήσει εκτός ομάδας τον Κλίφορντ Ομορούγι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο Κλίφορντ Ομορούγι έχει ύψος 2,11 μέτρα, αποκτήθηκε τον Φεβρουάριο και ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας για την ενίσχυση της front line έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, με την επισημοποίηση της συνεργασίας να είναι πλέον το επόμενο βήμα.

Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ, ύψους 2,13 μ., που έχει αγωνιστεί στο NBA, αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη έως την Πέμπτη (1/10), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο».

Ο Μοτεγιούνας προέρχεται από την περυσινή παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα και, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική προσθήκη για τη φετινή σεζόν.

Η επικείμενη ένταξή του στο ρόστερ ενδέχεται, παράλληλα, να αφήσει εκτός ομάδας τον Κλίφορντ Ομορούγι, τουλάχιστον για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο 2,11 μ. Νιγηριανός σέντερ είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ το καλοκαίρι οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους για ακόμη έναν χρόνο.

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