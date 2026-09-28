Ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια

Snapshot Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Σε αυτό το μη αδειοδοτημένο τμήμα πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες από ιατρό χωρίς έγγραφη σύμβαση με την κλινική.

Ασθενείς εισάγονταν με διαγνώσεις μη κακοήθειας αλλά λάμβαναν χημειοθεραπεία, γεγονός που ενδέχεται να συνιστά υποβολή ψευδών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση.

Η κλινική παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και απαραίτητες ειδικότητες, ενώ δεν λειτουργούσε υποχρεωτική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, την ανάκληση της άδειας και την διερεύνηση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών. Snapshot powered by AI

Χημειοθεραπείες φέρεται να πραγματοποιούνταν σε Ογκολογικό Τμήμα που λειτουργούσε χωρίς να περιλαμβάνεται στην άδεια της ιδιωτικής κλινικής, σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Η Αρχή, έπειτα από καταγγελία, πραγματοποίησε έλεγχο στην κλινική και διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, χωρίς την απαιτούμενη πρόβλεψη στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

Στον χώρο υπήρχε, μάλιστα, θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, συγκεκριμένος ιατρός συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα στους ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του, από το ιατρείο του στην κλινική.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Αρχή, οι ασθενείς λάμβαναν τα συγκεκριμένα φάρμακα στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, ενώ η προετοιμασία τους γινόταν από το προσωπικό της κλινικής.

Το ζήτημα που αναδεικνύεται από τον έλεγχο δεν αφορά μόνο την απουσία σχετικής πρόβλεψης στην άδεια λειτουργίας. Η ΕΑΔ επισημαίνει επίσης ότι ο συγκεκριμένος ιατρός δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική, ενώ θεωρεί ότι καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Τμήματος.

Ασθενείς εισάγονταν για νοσηλεία και λάμβαναν χημειοθεραπεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκθεση της ΕΑΔ έχουν τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο δείγματος ασθενών του συγκεκριμένου ιατρού.

Όπως αναφέρεται, οι ασθενείς εισάγονταν στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου ιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία. Ωστόσο, οι διαγνώσεις με τις οποίες γινόταν η εισαγωγή, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, δεν αφορούσαν κάποια μορφή κακοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, όμως, χορηγούνταν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η συγκεκριμένη αναντιστοιχία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου. Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά συνιστούν ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των νοσηλειών της κλινικής.

Για τον λόγο αυτό, η έκθεση διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξετάσει την ορθότητα των στοιχείων που είχαν υποβληθεί και να προχωρήσει στις ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Ογκολογικό Τμήμα με εξοπλισμό, αλλά χωρίς άδεια

Οι ελεγκτές της ΕΑΔ διαπίστωσαν ότι το Ογκολογικό Τμήμα δεν ήταν απλώς ένας χώρος που παρουσιαζόταν ως υπηρεσία της κλινικής.

Σύμφωνα με την έκθεση, ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ενώ στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε ενημερωτικό υλικό και βίντεο που παρουσίαζαν τη λειτουργία του και τις σχετικές παροχές.

Παράλληλα, στον χώρο υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Ωστόσο, το Ογκολογικό Τμήμα δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής.

Στο μικροσκόπιο και η στελέχωση

Ο έλεγχος ανέδειξε παράλληλα σοβαρές ελλείψεις στη στελέχωση της κλινικής.

Η ΕΑΔ διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε επαρκής αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ απουσίαζαν εντελώς ορισμένες απαιτούμενες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και ακτινοδιαγνώστης.

Επιπλέον, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Τμημάτων δεν απασχολούνταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, ενώ δεν υπήρχαν έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους ιατρούς.

Στην κλινική δεν λειτουργούσε επίσης Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν ως υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της κλινικής.

Η προηγούμενη έρευνα δεν είχε καταγράψει το Ογκολογικό Τμήμα

Στην έκθεσή της, η ΕΑΔ αναφέρεται και σε προηγούμενο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών κλινικών.

Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει το 2025 ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό και είχε εισηγηθεί την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

Στη συνέχεια, στις αρχές του 2026, η Βεβαίωση ανακλήθηκε και η Επιτροπή εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΔ, στην έκθεση της Επιτροπής δεν είχαν καταγραφεί τα ευρήματα που αφορούσαν το μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, τον θάλαμο βιολογικής ασφάλειας και τη σχετική διαδικτυακή προβολή, αλλά ούτε και η απουσία ΜΕΘ και οι διαπιστώσεις σχετικά με τους συνεργαζόμενους ιατρούς.

Η ΕΑΔ ζητά οριστικό κλείσιμο της κλινικής

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην αρμόδια Περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την έκδοση εγκυκλίου και κατευθυντήριων οδηγιών προς τις ιδιωτικές κλινικές και τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν τις νοσηλείες και τις αποζημιώσεις και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης παραμένουν, πλέον, τα ευρήματα γύρω από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε χώρο που, σύμφωνα με την ΕΑΔ, δεν διέθετε την απαιτούμενη αδειοδότηση, αλλά και οι ενδείξεις που εντοπίστηκαν σχετικά με τον τρόπο δήλωσης και αποζημίωσης συγκεκριμένων νοσηλειών από τον ΕΟΠΥΥ.

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