Ενέσιμες βιταμίνες, fillers και «κβαντική βιοανάδραση»: Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων σε ιατρεία

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με βάσει τα ευρήματα του Medwatch 

Διονυσία Προκόπη

Ενέσιμες βιταμίνες, fillers και «κβαντική βιοανάδραση»: Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων σε ιατρεία
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε ελέγχους σε 118 δομές και παρόχους λόγω υποψιών παραβάσεων, με 8 ελέγχους ήδη σε εξέλιξη.
  • Σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα για αισθητικές πράξεις χωρίς παραστατικά αγοράς και παροχή υπηρεσιών δερματολογίας χωρίς νόμιμη άδεια.
  • Κέντρο φυσικοπαθητικής βρέθηκε να λειτουργεί με μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείες εντέρου, ενώ είχε ελεγχθεί ήδη το 2024 με αναφορές σε Υπουργείο, ΚΕΣΥ και Εισαγγελία.
  • Ιδιωτικό ιατρείο με ιατρό άνευ ειδικότητας χορηγούσε ενέσιμες θεραπείες μέσω βοηθού νοσηλευτή και παρείχε υπηρεσίες βελονισμού χωρίς επαρκείς άδειες.
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Αισθητικές ιατρικές πράξεις σε βιοπαθολογικό ιατρείο, βελονισμός σε ιατρείο άνευ ειδικότητας, κέντρο που εμφανιζόταν ως ιατρείο χωρίς άδεια και έκανε βιοσυντονισμούς και υδροθεραπείες εντέρου: τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με βάση τους «συναγερμούς» που χτύπησαν από τη διαδικτυακή σάρωση του Medwatch, έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Χ, έχει καταρτιστεί πρόγραμμα ελέγχου από τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του συνόλου των 118 δομών/παρόχων που εντόπισε ως πιθανούς παραβάτες το νέο ψηφιακό εργαλείο και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 8 έλεγχοι.

Επίσης, μετά από συνεννόηση του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, με τον Υποδιοικητή Ελέγχου Αγοράς, Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή, καταρτίστηκε πρόγραμμα ελέγχων, με συγκρότηση μικτών κλιμακίων, σε συνολικά 17 παρόχους υπηρεσιών, για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 21.09.2026 και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτουν ενδεικτικά τα κάτωθι, κατά περίπτωση, καταρχάς ευρήματα:

– Ιατρείο, με άδεια λειτουργίας από τον ΙΣΑ ιατρού βιοπαθολόγου: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης στον χώρο.

Στο ψυγείο με τα αναλώσιμα του εργαστηρίου, όπου φυλάσσονταν τα δείγματα αίματος και οι οροί, εντοπίστηκαν έξι (6) είδη ενέσιμων σκευασμάτων (φιαλίδια), διαφορετικών εταιριών, εντός κυτίων (υαλουρονικά, fillers, εξωσώματα), τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία αγοράς των ως άνω σκευασμάτων, αλλά δεν χορηγήθηκαν.

Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας.

«Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας»: κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω Κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είχαν ελεγχθεί από την ΕΑΔ το έτος 2024 και η έκθεση διαβιβάστηκε: (α) στο Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων εναλλακτικής ιατρικής θεραπεύοντας όρους και προϋποθέσεις, (β) στο ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να διευκρινισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας συσκευών βιοσυντονισμού και (γ) στην Εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση.

«Ιδιωτικό ιατρείο ….. ΙΚΕ»: Στην εταιρεία έχει χορηγηθεί από τον Ι.Σ.Α. βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες), τα οποία σύμφωνα με τα χορηγηθέντα παραστατικά, ο ιατρός τα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα ασθενών.

Στο ιατρείο υπήρχαν δύο χώροι βελονισμού, όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Επίσης, βρέθηκαν μηχανήματα για την ενεργοποίηση/αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπειών από βοηθό νοσηλευτή, παρουσία του ιατρού.

– Παροχή υπηρεσιών «κβαντικής βιοανάδρασης»: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα, που, κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στον χώρο.

Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει τον χώρο που δραστηριοποιείται, ως «ιατρείο». Δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα.

Πολυϊατρείο: Λειτουργούσαν τα εξής Τμήματα με άδεια του ΙΣΑ: καρδιολογικό ιατρείο, παθολογικό ιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων.

Το ιατρείο μαιευτικής-γυναικολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας του είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Χορηγήθηκε υπεύθυνη δήλωση διακοπής μόνο του ιατρείου μαιευτικής-γυναικολογίας.

Δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύννομης λειτουργίας του πολυϊατρείου σε σχέση με την άδειά του.

Δερματολογικό ιατρείο: κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ι.Σ.Α. Σύμφωνα με την ιατρό ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και κατά δήλωσή της δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο της λειτουργίας του.

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