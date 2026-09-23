Ρόδος: Συνολική κάθειρξη 17 ετών σε τρεις Ρομά για μπαράζ κλοπών

Snapshot Το Α΄ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου επέβαλε συνολική κάθειρξη 17 ετών και χρηματικά πρόστιμα σε τρεις Ρομά για πέντε κλοπές στη Ρόδο το διάστημα 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2023.

Ο 26χρονος καταδικάστηκε σε 7 έτη κάθειρξης και πρόστιμο 3.000 ευρώ χωρίς αναστολή, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοι του σε 5 έτη κάθειρξης και πρόστιμο με αναστολή στην έφεση.

Οι κλοπές περιλάμβαναν εισβολές σε σπίτια και επιχειρήσεις, με αφαιρούμενα αντικείμενα όπως μετρητά, προσωπικά έγγραφα, κλιματιστικό, καλώδια και άλλα αντικείμενα αξίας έως 2.800 ευρώ.

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούνται για τις ίδιες υποθέσεις, αλλά η δίκη τους θα γίνει ξεχωριστά από το δικαστήριο Ανηλίκων.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν παραβιάσεις ανασφάλιστων θυρών και παραθύρων για να εισέλθουν στους χώρους από όπου έκλεβαν. Snapshot powered by AI

Βαριές ποινές επιβλήθηκαν από το Α΄ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε τρεις Ρομά για τις κλοπές που διέπραξαν πριν από τρία χρόνια στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το δικαστήριο επέβαλε σε 26χρονο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, και στους δύο συγκατηγορούμενούς του, ηλικίας 45 και 38 ετών, συνολική ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, με τις εφέσεις τους να έχουν αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τριών Ρομά, οι πέντε κλοπές φέρονται να διαπράχθηκαν στο νησί μας το χρονικό διάστημα από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2023 και στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται και δύο ανήλικοι ομόφυλοί τους (τότε ήταν ηλικίας 15 και 16 ετών), για τους οποίους η δικογραφία διαχωρίστηκε για να εκδικαστούν από το αρμόδιο δικαστήριο Ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη κλοπή πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2023 σε σπίτι στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 12:30 έως 13:30, ο 26χρονος μαζί με τον 15χρονο και τον 45χρονο εισήλθαν στην οικία από ανασφάλιστη κεντρική είσοδο και, αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν ένα μαύρο τσαντάκι μέσης που περιείχε 2.800 ευρώ σε χαρτονομίσματα, 20 ευρώ σε κέρματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα του παθόντος. Επιπλέον, αφαίρεσαν το πορτοφόλι της μητέρας του παθόντος, το οποίο περιείχε την ταυτότητά της και 400 ευρώ.

Στις 29/05/2023, κατά το χρονικό διάστημα από 11:30 έως 12:30 στον Αρχάγγελο Ρόδου, σημειώθηκε απόπειρα κλοπής σε άλλη οικία. Ο 26χρονος, μαζί με τους δύο ανήλικους, μπήκε από ανασφάλιστη κεντρική πόρτα σε κατοικία, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να προλάβουν να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο.

Την ίδια ημέρα (29/05/2023), κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως τη μία το μεσημέρι, ο 26χρονος και οι δύο ανήλικοι παραβίασαν την εξωτερική ξύλινη πόρτα επιχείρησης, σπάζοντας την κλειδαριά. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν ένα μπρούτζινο καζάνι από την αυλή του χώρου και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Στις 15/06/2023, γύρω στις 13:35 στη Λάρδο Ρόδου, οι δύο ανήλικοι, αφού παραβίασαν την αλουμινένια πόρτα εισόδου, μπήκαν στο υπόγειο σπιτιού, έψαξαν τον χώρο και αφαίρεσαν τέσσερις κουλούρες καλωδίων συνολικού μήκους 400 μέτρων και συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Τέλος, στις 26/05/2023, κατά το χρονικό διάστημα από 13:00 έως 15:30 στην περιοχή Τραγανού Ρόδου, ένας ενήλικος Ρομά μαζί με τους δύο ανήλικους μπήκαν σε αποθήκη, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο με λοστό, και αφαίρεσαν ένα κλιματιστικό μηχάνημα αξίας 380 ευρώ, ένα ντεπόζιτο χωρητικότητας 60 λίτρων αξίας 220 ευρώ, καθώς και διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

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