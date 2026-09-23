Ρόδος: Συνολική κάθειρξη 17 ετών σε τρεις Ρομά για μπαράζ κλοπών

Οι κλοπές διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2023

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ρόδος: Συνολική κάθειρξη 17 ετών σε τρεις Ρομά για μπαράζ κλοπών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Α΄ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου επέβαλε συνολική κάθειρξη 17 ετών και χρηματικά πρόστιμα σε τρεις Ρομά για πέντε κλοπές στη Ρόδο το διάστημα 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2023.
  • Ο 26χρονος καταδικάστηκε σε 7 έτη κάθειρξης και πρόστιμο 3.000 ευρώ χωρίς αναστολή, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοι του σε 5 έτη κάθειρξης και πρόστιμο με αναστολή στην έφεση.
  • Οι κλοπές περιλάμβαναν εισβολές σε σπίτια και επιχειρήσεις, με αφαιρούμενα αντικείμενα όπως μετρητά, προσωπικά έγγραφα, κλιματιστικό, καλώδια και άλλα αντικείμενα αξίας έως 2.800 ευρώ.
  • Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούνται για τις ίδιες υποθέσεις, αλλά η δίκη τους θα γίνει ξεχωριστά από το δικαστήριο Ανηλίκων.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούσαν παραβιάσεις ανασφάλιστων θυρών και παραθύρων για να εισέλθουν στους χώρους από όπου έκλεβαν.
Snapshot powered by AI

Βαριές ποινές επιβλήθηκαν από το Α΄ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε τρεις Ρομά για τις κλοπές που διέπραξαν πριν από τρία χρόνια στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το δικαστήριο επέβαλε σε 26χρονο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, και στους δύο συγκατηγορούμενούς του, ηλικίας 45 και 38 ετών, συνολική ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, με τις εφέσεις τους να έχουν αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τριών Ρομά, οι πέντε κλοπές φέρονται να διαπράχθηκαν στο νησί μας το χρονικό διάστημα από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2023 και στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται και δύο ανήλικοι ομόφυλοί τους (τότε ήταν ηλικίας 15 και 16 ετών), για τους οποίους η δικογραφία διαχωρίστηκε για να εκδικαστούν από το αρμόδιο δικαστήριο Ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη κλοπή πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2023 σε σπίτι στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 12:30 έως 13:30, ο 26χρονος μαζί με τον 15χρονο και τον 45χρονο εισήλθαν στην οικία από ανασφάλιστη κεντρική είσοδο και, αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν ένα μαύρο τσαντάκι μέσης που περιείχε 2.800 ευρώ σε χαρτονομίσματα, 20 ευρώ σε κέρματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα του παθόντος. Επιπλέον, αφαίρεσαν το πορτοφόλι της μητέρας του παθόντος, το οποίο περιείχε την ταυτότητά της και 400 ευρώ.

Στις 29/05/2023, κατά το χρονικό διάστημα από 11:30 έως 12:30 στον Αρχάγγελο Ρόδου, σημειώθηκε απόπειρα κλοπής σε άλλη οικία. Ο 26χρονος, μαζί με τους δύο ανήλικους, μπήκε από ανασφάλιστη κεντρική πόρτα σε κατοικία, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να προλάβουν να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο.

Την ίδια ημέρα (29/05/2023), κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως τη μία το μεσημέρι, ο 26χρονος και οι δύο ανήλικοι παραβίασαν την εξωτερική ξύλινη πόρτα επιχείρησης, σπάζοντας την κλειδαριά. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν ένα μπρούτζινο καζάνι από την αυλή του χώρου και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Στις 15/06/2023, γύρω στις 13:35 στη Λάρδο Ρόδου, οι δύο ανήλικοι, αφού παραβίασαν την αλουμινένια πόρτα εισόδου, μπήκαν στο υπόγειο σπιτιού, έψαξαν τον χώρο και αφαίρεσαν τέσσερις κουλούρες καλωδίων συνολικού μήκους 400 μέτρων και συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Τέλος, στις 26/05/2023, κατά το χρονικό διάστημα από 13:00 έως 15:30 στην περιοχή Τραγανού Ρόδου, ένας ενήλικος Ρομά μαζί με τους δύο ανήλικους μπήκαν σε αποθήκη, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο με λοστό, και αφαίρεσαν ένα κλιματιστικό μηχάνημα αξίας 380 ευρώ, ένα ντεπόζιτο χωρητικότητας 60 λίτρων αξίας 220 ευρώ, καθώς και διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56ΥΓΕΙΑ

Ενέσιμες βιταμίνες, fillers και «κβαντική βιοανάδραση»: Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων σε ιατρεία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Καλαμάτας – Αναζητείται από αστυνομικούς

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel: Σχεδόν 60 χρόνια στην ηλεκτροκίνηση

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

10:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Συνολική κάθειρξη 17 ετών σε τρεις Ρομά για μπαράζ κλοπών

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

10:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τα Τέμπη: Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση - Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που θα κατέθεταν

10:30WHAT THE FACT

Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη

10:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Νοίκιαζε αυτοκίνητα μέσα από τη φυλακή και «ξάφριζε» ηλικιωμένους και ανήλικους

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή Γρίβα: Αναβολή ζήτησαν οι δικηγόροι του δολοφόνου της - Στις 15 Φεβρουαρίου το Εφετείο

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11:00 η κηδεία της Πηνελόπης στη Μεταμόρφωση - Οργή και θλίψη στην Ηγουμενίτσα

10:02WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία

10:00ΥΓΕΙΑ

Ο κεραυνός μπορεί να σταματήσει την καρδιά χωρίς να προκαλέσει εγκαύματα - Ο κανόνας που προστατεύει

09:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί στα ηπειρωτικά της χώρας – Πού έδειξε μηδέν το θερμόμετρο

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Μακελειό με 11 νεκρούς από πυρά σε σπίτι

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Έκρυβαν εκατομμύρια μέσα σε τοίχους: Το μυστικό θησαυροφυλάκιο της μαφίας σε διαμέρισμα της Νάπολης

09:43WHAT THE FACT

Vahine η... ιπτάμενη αγελάδα: Viral το video διάσωσής της στα Πυρηναία

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 12χρονη στον Πύργο: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η F1 με 24 Γκραν Πρι, 10 Σπριντ και επιστροφή Πορτογαλίας και Τουρκίας το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

08:51LIFESTYLE

GNTM: Ξέσπασε σε κλάματα διαγωνιζόμενη μετά τα σχόλια της επιτροπής για τη σιλουέτα της - Βίντεο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

09:22WHAT THE FACT

Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Εκμεταλλεύονταν οικογένειες τοξικοεξαρτημένων για 11.000€ - «Είναι λαμόγια»

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις απαντά για τα «νανογιλέκα»: «Ήταν ξεκάθαρα λάθος αλλά κάπου ώπα, τα φορούσαν και οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά

09:31LIFESTYLE

Ο Τομ Κρουζ υποκλίθηκε στη γοητεία της Κέιτ Μίντλετον - Η κίνηση που συζητήθηκε

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σορίν Ματέι: Μακελειό σε LIVE τηλεοπτική μετάδοση - Το χρονικό της ομηρίας που σόκαρε την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι αληθινές ιστορίες πίσω από τις επιτυχημένες σειρές

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 12χρονη στον Πύργο: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

08:19LIFESTYLE

«Λέει κατάφωρα ψέματα»: Ο Πιρς Μόργκαν ξεσπά για τα απομνημονεύματα του αδελφού της Νταϊάνα - Ζητά την απόσυρση του βιβλίου

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ