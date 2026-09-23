Άγνωστος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Καλαμάτας – Αναζητείται από αστυνομικούς

Snapshot Άγνωστος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα στο κέντρο της Καλαμάτας, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:50 το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον δράστη. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (23/9) στο κέντρο της Καλαμάτας από άγνωστο ο οποίος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, περίπου στις 7:50 στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και πιο συγκεκριμένα προς την οδό Ξενοφώντος, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, με το άτομο που τους προκάλεσε να πυροβολεί δύο φορές στον αέρα

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν αμέσως στο σημείο. Αυτή τη στιγμή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία και να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον δράστη.

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