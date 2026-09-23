Χαμός σε πτήση από Ηράκλειο: 52χρονος προκάλεσε επεισόδιο – Τον κατέβασαν με χειροπέδες

Snapshot Ένας 52χρονος Ρουμάνος επιβάτης προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε πτήση από Ηράκλειο προς Βουκουρέστι πριν την απογείωση.

Ο επιβάτης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά εναντίον μελών του πληρώματος και άλλων επιβατών μέσα στο αεροσκάφος.

Ο κυβερνήτης ζήτησε την απομάκρυνση του άνδρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης.

Ο 52χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε εκτός αεροσκάφους με χειροπέδες πριν την απογείωση.

Μετά την απομάκρυνση του επιβάτη, η πτήση αναχώρησε κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με προορισμό το Βουκουρέστι, όταν ένας 52χρονος Ρουμάνος επιβάτης επέδειξε ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στο έδαφος και προετοιμαζόταν για την αναχώρησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος προκάλεσε ένταση και φασαρία στην καμπίνα καθώς στράφηκε εναντίον μελών του πληρώματος αλλά και επιβατών. Η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα επιθετική, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο αεροσκάφος.

Μπροστά στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και καθώς δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απογείωση, ο κυβερνήτης ζήτησε την απομάκρυνση του 52χρονου από την πτήση.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση και ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε εκτός του αεροσκάφους με χειροπέδες.

Μετά την απομάκρυνσή του, η ένταση εκτονώθηκε και η διαδικασία αναχώρησης συνεχίστηκε κανονικά. Η πτήση απογειώθηκε τελικά από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι, χωρίς να σημειωθεί νέο περιστατικό.

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