Ηλιούπολη: Κρίσιμη η κατάσταση της διευθύντριας που υπέστη ανακοπή από την πτώση κεραυνού

Snapshot Η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού κοντά στα σχολεία της περιοχής.

Η κατάσταση της είναι κρίσιμη και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» μετά από ΚΑΡΠΑ και απινίδωση.

Το περιστατικό συνέβη όταν είχαν σχολάσει τα παιδιά των Δημοτικών σχολείων, τα οποία έγιναν μάρτυρες και οι μαθητές του Γυμνασίου παρέμειναν στο σχολείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Υπάρχουν τέσσερα αλεξικέραυνα στο σχολικό συγκρότημα και στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται απέναντι από τα σχολεία.

Η αιτία της ανακοπής δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν άμεσο χτύπημα κεραυνού ή καρδιολογική αντίδραση στο σοκ. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό η 50χρονη εκπαιδευτικός, η οποία υπέστη ανακοπή έξω από το συγκρότημα των σχολείων στα Αστυνομικά (Πανόραμα) Ηλιούπολης.

Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης «Δελμούζειο» είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη σχολική κοινότητα και η είδηση του σοβαρού προβλήματος υγείας που υπέστη εξ αιτίας του κεραυνού που έπεσε στην περιοχή, έχει σοκάρει γονείς και μαθητές που τη γνωρίζουν χρόνια.

Η 50χρονη εκπαιδευτικός περπατούσε έξω από το Δημοτικό Σχολείο, όταν έπεσε ο κεραυνός με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τη χτύπησε ο κεραυνός ή αν η καρδιά της σταμάτησε από το σοκ που υπέστη.

Μόλις είχαν σχολάσει τα παιδιά του Δημοτικού

Στο σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται το Δελμούζειο Γυμνάσιο, στεγάζονται επίσης το 8ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης και την ώρα του συμβάντος, είχαν σχολάσει τα παιδιά του Δημοτικού, τα οποία έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Μάλιστα, τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου, τα οποία φοιτούν στο σχολείο που διευθύνει η 50χρονη εκπαιδευτικός, έμειναν μέσα παρότι είχε εκπνεύσει το σχολικό ωράριο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και να παραλάβει την άτυχη γυναίκα.

Σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό»

Αμέσως έπεσαν πάνω της για να την επαναφέρουν, τόσο η σχολική νοσηλεύτρια ενός εκ των Δημοτικών Σχολείων, ενώ σε πολύ σύντομο διάστημα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διευθύντρια του Γυμνασίου έγινε ΚΑΡΠΑ και απινίδωση, και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η κατάστασή της είναι επιβαρυμένη, καθώς έμεινε χωρίς οξυγόνο για πολλή ώρα και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή της παραμένει σταθερή.

Υπάρχουν αλεξικέραυνα στο σχολείο και στην εκκλησία

Σε ό,τι αφορά στην θωράκιση του σχολικού συγκροτήματος, από τη δημοτική Αρχή επισημαίνεται ότι υπάρχουν τέσσερα αλεξικέρευνα στα σχολεία, καθώς και στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το εκπαιδευτικό κτηριακό συγκρότημα. Οπότε, το πιθανότερο σενάριο είναι η γυναίκα να μην χτυπήθηκε από κεραυνό, αλλά να υπέστη καρδιακή ανακοπή από τον κρότο. Συν τοις άλλοις, εξηγήθηκε από την ίδια πηγή, ότι στο σημείο όπου κατέρρευσε η καθηγήτρια δεν υπήρχε εμφανές σημάδι από πτώση κεραυνού, καθώς αν την είχε χτυπήσει θα είχε αφήσει αποτύπωμα.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η επίσημη γνωμάτευση από νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, στο οποίο νοσηλεύεται η 50χρονη εκπαιδευτικός.

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