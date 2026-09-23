Η περιπέτεια του «Blue Horizon» στο οποίο σκοτώθηκε ο Αντώνης Καργιώτης - Μετονομάστηκε και πωλείται

Snapshot Το πλοίο «Λευκά Όρη», πρώην «Blue Horizon», όπου σκοτώθηκε ο Αντώνης Καργιώτης τον Σεπτέμβριο του 2023, αναμένεται να πωληθεί σε κυπριακή εταιρεία.

Η Attica Group προχωρεί στην πώληση του πλοίου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ανανέωσης του στόλου της.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1987 και ολοκλήρωσε τα δρομολόγιά του στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 στη γραμμή Πειραιάς - Ρόδος.

Ο θάνατος του Αντώνη Καργιώτη συνέβη όταν μέλος του πληρώματος τον έσπρωξε στη θάλασσα από τον καταπέλτη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δικαστική διερεύνηση, ενώ το πλοίο μετονομάστηκε σε «Λευκά Όρη» μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στην πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Λευκά Όρη», του πρώην Blue Horizon στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Αντώνης Καργιώτης όταν τον πέταξαν στη θάλασσα από τον καταπέλτη, αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Attica Group.

Το πλοίο, το οποίο ναυπηγήθηκε το 1987, περνά σε κυπριακή εταιρεία κι εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία ακόμη αποχώρηση παλαιότερου πλοίου από τον στόλο του ομίλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης και ανανέωσής του.

Το «Λευκά Όρη» έκλεισε τον κύκλο του στις 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας όλο το προηγούμενο διάστημα τα προγραμματισμένα δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς - Βαθύ Σάμου - Πάτμος - Λέρος - Κως - Ρόδος.

Το πλοίο που συνδέθηκε με τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη

Το «Λευκά Όρη» έχει «αμαρτωλό» παρελθόν, καθώς είναι το πρώην «Blue Horizon», το πλοίο που συνδέθηκε με μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης έχασε τη ζωή του στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μέλος του πληρώματος τον έσπρωξε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ακολούθησε δικαστική διαδικασία για την υπόθεση.

Έκτοτε, το «Blue Horizon» αποτέλεσε σημείο αναφοράς της τραγωδίας. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Λευκά Όρη».

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