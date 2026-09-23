Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του

Το σοκαριστικό βίντεο παρουσιάστηκε στη δίκη του ανήλικου που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα

Δημήτρης Δρίζος

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Ένα 14χρονο αγόρι μαχαίρωσε μια κοπέλα που αρνήθηκε να βγει μαζί του, μετά από μήνες εμμονής και παρενόχλησης μέσω ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο υπάλληλος του καταστήματος παρενέβη και δέχθηκε επίσης χτύπημα με μαχαίρι στην προσπάθειά του να προστατεύσει την κοπέλα.
  • Η κοπέλα υπέστη τραύματα στον λαιμό, τα χέρια και το πρόσωπο, ενώ κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια.
  • Το αγόρι κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 12μηνη παραπομπή σε πρόγραμμα επιτήρησης και τριετή περιοριστική εντολή.
  • Η κοπέλα δήλωσε στο δικαστήριο ότι φοβάται και νιώθει νευρική λόγω του περιστατικού, που της προκάλεσε σοκ και απομόνωση.
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Αυτή είναι η στιγμή που ένα αγόρι ακολούθησε μέσα σε κατάστημα μια κοπέλα με την οποία είχε «εμμονή», προτού τη μαχαιρώσει επειδή εκείνη αρνήθηκε να βγει μαζί του.

Το 14χρονο αγόρι, που την πολιορκούσε για μήνες, την περίμενε κοντά στο κατάστημα το πρωί της 15ης Μαρτίου. Όταν εκείνη αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του, της επιτέθηκε.

Τη Δευτέρα, δικαστήριο άκουσε ότι είχε αναπτύξει εμμονή με την κοπέλα, με την οποία πήγαιναν στο ίδιο σχολείο.

Όταν όμως εκείνη απέρριψε το ενδιαφέρον του τον περασμένο Δεκέμβριο, άρχισε να χρησιμοποιεί ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να της στέλνει μηνύματα.

Σε συγκλονιστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται να πλησιάζει ψύχραιμα την κοπέλα μέσα στο κατάστημα ψιλικών και να τη μαχαιρώνει πολλές φορές.

Ο ηρωικός υπάλληλος του καταστήματος στο Σίρενστερ του Γκλόστερσαϊρ παρενέβη, προσπαθώντας να απομακρύνει το αγόρι από την κοπέλα, όμως και ο ίδιος δέχθηκε χτύπημα με το μαχαίρι στην πλάτη.

Σε άλλο βίντεο, η κοπέλα φαίνεται να τρέχει μέσα στο κατάστημα, ενώ το αγόρι, το οποίο δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, την ακολουθεί κρατώντας το μαχαίρι.

Τελικά κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια σε ένα γειτονικό σπίτι.

Η κοπέλα υπέστη τραύματα στον λαιμό, τα χέρια και το πρόσωπο, καθώς και μώλωπες στην πλάτη, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Το αγόρι εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Μπρίστολ, όπου δήλωσε ένοχο για την επίθεση και καταδικάστηκε σε 12μηνη παραπομπή σε πρόγραμμα επιτήρησης, καθώς και σε τριετή περιοριστική εντολή.

Το αγόρι καταγράφεται στη συνέχεια από άλλη κάμερα να τρέπεται σε φυγή. Αργότερα σταμάτησε από αστυνομικούς της Αστυνομίας του Γκλόστερσαϊρ. Υποβλήθηκε σε έρευνα και συνελήφθη, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι στην τσέπη του τζιν του.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας, το αγόρι, από το Γουίλτσαϊρ, είχε δηλώσει ένοχο για πρόκληση τραυματισμού με πρόθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης χωρίς πρόθεση και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο.

Σε δήλωσή της που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η κοπέλα ανέφερε: «Φοβάμαι και νιώθω νευρική όπου κι αν πηγαίνω. Ακόμη κι αν κάποιος σηκώσει το χέρι του δίπλα μου, τινάζομαι γιατί δεν ξέρω τι πρόκειται να μου κάνει. Ξέρω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του περιστατικού, γιατί πριν δεν ήμουν έτσι. Ήμουν σε κατάσταση σοκ μετά από αυτό που συνέβη. Δεν έφυγα από το σπίτι για μερικές ημέρες. Ποτέ δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί σε εμένα ή σε οποιονδήποτε γνωρίζω».

Η κοπέλα είπε ότι εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες με την επίθεση, κατά τους οποίους «ξαναζεί το περιστατικό», ενώ έχει επηρεαστεί και ο ύπνος της, καθώς αισθάνεται «σαν να υπάρχει κάποιος μέσα στο δωμάτιο».

Πρόσθεσε: «Αυτό θα επηρεάσει την ικανότητά μου να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Τώρα με πηγαίνουν στη δουλειά γιατί δεν θέλω να βρίσκομαι μόνη μου έξω. Δεν θα έπρεπε να αισθάνομαι έτσι ως έφηβη στη δική μου περιοχή».

Μετά την καταδίκη, ο επιθεωρητής Ίαν Φλέτσερ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Σοβαρών και Σύνθετων Ερευνών, δήλωσε: «Επρόκειτο για μια άγρια επίθεση που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι. Το θύμα μαχαιρώθηκε πολλές φορές και στάθηκε πάρα πολύ τυχερό που κατάφερε να διαφύγει έχοντας μόνο ελαφρά τραύματα. Θα μπορούσαμε εύκολα να μιλάμε για ένα θανατηφόρο περιστατικό αν το μαχαίρι είχε πλήξει οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός της. Ελπίζω τώρα το θύμα να μπορέσει να αφήσει πίσω του αυτά τα βαθιά τραυματικά γεγονότα και να αρχίσει να ξαναχτίζει τη ζωή της».

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