Ρόδος: Στο μικροσκόπιο τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ανησυχία για το δίκτυο ύδρευσης

Σε εξέλιξη η καταγραφή και η διερεύνηση των κρουσμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

Διονυσία Προκόπη

Ρόδος: Στο μικροσκόπιο τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ανησυχία για το δίκτυο ύδρευσης
ΥΓΕΙΑ
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  • Στη Ρόδο καταγράφεται έξαρση γαστρεντερίτιδας.
  • Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας διεξάγει καταγραφή και διερεύνηση των κρουσμάτων, ενώ ζητά επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες νερού από το δίκτυο ύδρευσης και άλλες πηγές.
  • Η αιτία της έξαρσης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, αλλά υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης.
  • Συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού σε περιοχές με αμφίβολης καταλληλότητας δίκτυο ύδρευσης.
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Σε έξαρση είναι η γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Καθημερινά, καταγράφονται νέα κρούσματα, αρκετά εκ των οποίων καταλήγουν στο νοσοκομείο του νησιού, αρκετά όμως είναι και αυτά που αντιμετωπίζονται σε Κέντρα Υγείας, όπως και από ιδιώτες γιατρούς και παιδιάτρους.

Τόσο η καταγραφή των κρουσμάτων όσο και η διερεύνησή τους από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματα.

Η έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο ήρθε ξανά στο επίκεντρο, με αφορμή την απομάκρυνση του Super Cup από το νησί, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου. Το προηγούμενο διάστημα, αρκετά μέλη των ομάδων μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ προσβλήθηκαν από γαστρεντερίτιδα, αφού διέμειναν στη Ρόδο για τη συμμετοχή τους σε τουρνουά. Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη ότι οι ομάδες έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο και όλα τα γεύματά τους ήταν στο εστιατόριο του καταλύματος. Πάντως, τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας συνεχίζονται στον πληθυσμό του νησιού.

Τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα τον Αύγουστο. Συνολικά ξεπέρασαν τις 800, οι προσελεύσεις με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, χωρίς στον αριθμό αυτό να περιλαμβάνονται παιδιατρικά περιστατικά. Η σύγκριση με το 2025 είναι ενδεικτική της έξαρασης, καθώς τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, τα περιστατικά στο νοσοκομείο ήταν 201.

Μάλιστα, για την έξαρση του Αυγούστου, παρέμβαση έκανε η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη. Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, καθημερινά εξετάζονταν περίπου 40 έως 50 ασθενείς όλων των ηλικιών, με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, αριθμός αισθητά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε και σε ιδιωτικά ιατρεία του νησιού. Η πρόεδρος του ΠΙΣ συνέστησε, επίσης, τη χρήση εμφιαλωμένου νερού αν η περιοχή έχει αμφιβόλου καταλληλότητας δίκτυο.

Ο ΕΟΔΥ, από την πλευρά του, ζήτησε να πραγματοποιηθούν νέες δειγματοληψίες νερού από αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου ύδρευσης της Ρόδου, αλλά και από γεωτρήσεις, πηγές και δεξαμενές που τροφοδοτούν την πόλη. Επίσης, ζήτησε να του αποσταλούν τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2026 στο δίκτυο ύδρευσης, στον βιολογικό καθαρισμό και στα θαλάσσια ύδατα, καθώς και οι μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου.

Προς το παρόν, δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έξαρσης γαστρεντερίτιδας (η ανεύρεση νοροϊού σε κάποια κρούσματα δεν εξηγεί από μόνη της την έκταση), όμως, υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Για υποδομές που έχουν φτάσει ή και ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, η διαχείριση των λυμάτων και ο βιολογικός καθαρισμός, κάνουν λόγο δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι. Σε σχετική δήλωσή τους, οι Τάκης Πότσος και Νίκος Φραζής (Λαϊκή Συσπείρωση), ζητούν να συνεχιστούν οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά σημεία όλου του νησιού, με εξέταση για νοροϊό, όπου αυτό κρίνεται επιστημονικά αναγκαίο, να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση με επαρκή αριθμό κλινικών δειγμάτων, καταγραφή των πιθανών κοινών εκθέσεων και συνεργασία ΕΟΔΥ, Νοσοκομείου Ρόδου, Κέντρων Υγείας, Περιφέρειας, Δήμου, ΔΕΥΑΡ και ΕΦΕΤ, καθώς και να εφαρμοστεί οργανωμένο σχέδιο πρόληψης σε χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και δομές φροντίδας. Τέλος, ζητούν να γίνουν στοχευμένοι υγειονομικοί έλεγχοι και να δοθούν σαφείς οδηγίες στον πληθυσμό και στους εργαζόμενους.

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