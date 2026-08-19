Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο: Δεκάδες ασθενείς καθημερινά στα επείγοντα
Αυξημένη πίεση δέχονται το νοσοκομείο και τα ιδιωτικά ιατρεία του νησιού τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί νοσηλείες.
Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο, καθώς η έξαρση γαστρεντερίτιδας που εκδηλώθηκε το τελευταίο διάστημα οδηγεί καθημερινά δεκάδες πολίτες για εξετάσεις.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσέρχονται καθημερινά 40 με 50 άτομα με έντονη συμπτωματολογία. Την ίδια ώρα, η εικόνα στα ιδιωτικά ιατρεία είναι αντίστοιχα επιβαρυμένη, αφού τα περιστατικά με γαστρεντερίτιδα καλύπτουν πλέον το 40% έως 60% των συνολικών επισκέψεων. Αν και το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι στο νησί, οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο φετινός αριθμός των κρουσμάτων είναι σαφώς υψηλότερος.
Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί κανένας ασθενής. Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων γίνεται εξ ολοκλήρου σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, ενώ το ιατρικό προσωπικό συστήνει αυστηρή και σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.