Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο: Δεκάδες ασθενείς καθημερινά στα επείγοντα

Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο, καθώς η έξαρση γαστρεντερίτιδας που εκδηλώθηκε το τελευταίο διάστημα οδηγεί καθημερινά δεκάδες πολίτες για εξετάσεις.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσέρχονται καθημερινά 40 με 50 άτομα με έντονη συμπτωματολογία. Την ίδια ώρα, η εικόνα στα ιδιωτικά ιατρεία είναι αντίστοιχα επιβαρυμένη, αφού τα περιστατικά με γαστρεντερίτιδα καλύπτουν πλέον το 40% έως 60% των συνολικών επισκέψεων. Αν και το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι στο νησί, οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο φετινός αριθμός των κρουσμάτων είναι σαφώς υψηλότερος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί κανένας ασθενής. Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων γίνεται εξ ολοκλήρου σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, ενώ το ιατρικό προσωπικό συστήνει αυστηρή και σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

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