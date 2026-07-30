Ρόδος: Βίντεο με οδηγό αγροτικού να σέρνει δύο γαϊδούρια δεμένα με σχοινιά

Snapshot Βίντεο από χωριό της Ρόδου δείχνει δύο γαϊδουράκια δεμένα στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος εν κινήσει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τα ζώα φαίνονται να ακολουθούν με δυσκολία και να παρουσιάζουν σημάδια δυσφορίας λόγω του δεσίματος στην καρότσα.

Ο οδηγός και το όχημα έχουν ταυτοποιηθεί, και το βίντεο θα χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές.

Πολίτες ζητούν άμεσο έλεγχο για τυχόν τραυματισμούς ή κακομεταχείριση των ζώων και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία τους.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη καταγγελία και παρέμβαση σε περιπτώσεις που απειλείται η ευζωία των ζώων. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από χωριό της Ρόδου, στο οποίο διακρίνονται δύο γαϊδουράκια δεμένα στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος την ώρα που αυτό κινείται στον δρόμο.

Στο οπτικό υλικό, τα δύο ζώα φαίνεται να ακολουθούν με δυσκολία το όχημα, να αντιστέκονται στην κίνησή του και να δείχνουν εμφανή σημάδια δυσφορίας, καθώς είναι δεμένα στην καρότσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην Ψίνθο από κάτοικο της περιοχής και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε μέσω της σελίδας του Κυνοκομείου Ρόδου, προκαλώντας έντονο κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/reel/DbYs9EltTFg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πλήθος πολιτών καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να μεταφέρονται τα δύο ζώα, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια σε βίντεο, ενώ φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί τόσο τα στοιχεία του οδηγού όσο και του οχήματος.

Το καταγεγραμμένο υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης, την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και τον έλεγχο της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα δύο γαϊδουράκια.

Παράλληλα, πολίτες ζητούν να διαπιστωθεί άμεσα εάν τα ζώα υπέστησαν τραυματισμό ή οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ζώων και της έγκαιρης καταγγελίας περιστατικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ευζωία τους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα.