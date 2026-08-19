Άμεση αντίδραση μετά τις ιρανικές απειλές: Παραμένουν στην Κύπρο 4 F-16 και η «Νικηφόρος Φωκάς»

Snapshot Στην Κύπρο παραμένουν τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» ως μέρος των υφιστάμενων σχεδιασμών ασφαλείας.

Εξετάζεται η μετακίνηση πυροβολαρχίας από την Κάρπαθο προς τη Σούδα για ενισχυμένη αντιαεροπορική κάλυψη της στρατιωτικής βάσης.

Εάν η Βουλγαρία ζητήσει βοήθεια για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με συστοιχίες Patriot, το αίτημα θα αξιολογηθεί από το ΚΥΣΕΑ.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων βάσεων σε Κύπρο και Βουλγαρία, σε περίπτωση κλιμάκωσης από τις ΗΠΑ.

Η Σόφια έχει επιτρέψει τη χρήση της αεροπορικής βάσης Bezmer από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αυξάνοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η ελληνική αντίδραση μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο, όσο και τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές στην Κύπρο παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδιασμών, με τέσσερα μαχητικά F-16 και τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς».

Στη φωτογραφία η φρεγάτα F-466 (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ) Eurokinissi

Τι θα γίνει εάν ζητήσει συνδρομή η Βουλγαρία

Στην περίπτωση που η Βουλγαρία υποβάλει αίτημα προς την Ελλάδα για συνδρομή στην κάλυψη του εναέριου χώρου της με συστοιχίες Patriot, το σχετικό αίτημα θα εξεταστεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση για τέτοια ανάπτυξη και το ενδεχόμενο θα αξιολογηθεί εφόσον υπάρξει επίσημο αίτημα από τη Σόφια.

Για την καλύτερη αντιαεροπορική κάλυψη της Σούδας και για να εξασφαλιστεί πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης, σε περίπτωση που χρειαστεί εξετάζεται να μετακινηθεί πυροβολαρχία από την Κάρπαθο.

Τι είχαν αναφέρει οι Financial Times

Διεύρυνση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, μεταφέροντάς την σε ευρωπαϊκό έδαφος εξετάζει η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, αν η Ουάσιγκτον ξεκινήσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αμερικανικές βάσεις στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Οι αξιωματούχοι που αναφέρθηκαν ανέφεραν επίσης την επιλογή να χτυπήσουν υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που ενταθεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Η Σόφια εξουσιοδότησε πρόσφατα τα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού να επιχειρούν από την αεροπορική βάση Bezmer, αυξάνοντας ενδεχομένως τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για την Ουάσιγκτον.

Η Κύπρος έχει επίσης εξεταστεί ως πιθανός στόχος σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, δήλωσε στους FT ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της Τεχεράνης. Το νησί φιλοξενεί βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μία από τις οποίες έγινε στόχος drone νωρίτερα φέτος.

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