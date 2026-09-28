Τραμπ για Ιράν: «Εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν παρέμβει, το Ισραήλ και η Μέση Ανατολή θα είχαν εξαφανιστεί»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στη σύγκρουση στο Ιράν για να αποτρέψουν την εξαφάνιση του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής.

Ο Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με μεσολαβητές για το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ εξέφρασε έκπληξη για την απελευθέρωση υπόπτων στη Βρετανία σχετικά με το περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford και δήλωσε ότι εκείνος δεν θα τους απελευθέρωνε.

Ο Τραμπ περιέγραψε τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ως «πολύ σεβαστική». Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα», υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι εκείνος σταμάτησε την Τεχεράνη από το να «εξαφανίσει το Ισραήλ και την Μέση Ανατολή».

«Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στη σύγκρουση προκειμένου να αποτρέψουν ένα από τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσαν ποτέ να συμβούν στον κόσμο. Το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί μέχρι τώρα. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ, δεν θα υπήρχε Μέση Ανατολή και στη συνέχεια οι πύραυλοι και οι βόμβες θα άρχιζαν να κατευθύνονται προς εμάς και προς την Ευρώπη. Και εγώ το σταμάτησα», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες σήμερα με μεσολαβητές για το Ιράν, προσθέτοντας ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Σχετικά με τις συλλήψεις υπόπτων στη Βρετανία για το περιστατικό στην στρατιωτική βάση RAF Fairford, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξεπλάγη από το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι. «Εγώ δεν θα τους είχα αφήσει ελεύθερους», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, την οποία χαρακτήρισε «πολύ σεβαστική».