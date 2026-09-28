Ρωσία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ - 13 νεκροί

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 13 άνθρωποι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι, ενώ περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά, ενώ οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

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