Live η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπραςτέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μετά από πρόσκληση του προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Η παρέμβασή του γίνεται στο πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου με τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Ο Τσίπρας ακούει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΕΑ.

Παρουσιάζει προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξης Τσίπρας παρίσταται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου, θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΕΑ και να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε επίσης