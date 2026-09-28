Ρωσικό drone έπληξε την Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες - Δείτε βίντεο

Snapshot Ένα ρωσικό drone έπληξε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας φωτιά και κατάρρευση μέρους του κτιρίου.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από το πλήγμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Πυροσβέστες και διασώστες πραγματοποιούν επιχείρηση διάσωσης για την κατάσβεση της φωτιάς και την αναζήτηση πιθανώς εγκλωβισμένων ατόμων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ουκρανός πρόεδρος φαίνεται η φωτιά να έχει εξαπλωθεί σε δεύτερο και τρίτο όροφο, με πολλά συντρίμμια γύρω από το κτίριο. Snapshot powered by AI

Μία γυναίκα έχασε την ζωή της και τρείς ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα ρωσικό drone έπληξε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Βίντεο που έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δείχνει το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

«Ρωσικό πλήγμα στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης: Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν την φωτιά, καθώς διασώστες αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο «X».

Στο βίντεο φαίνεται ότι ένα τμήμα του έχει καταρρεύσει, καθώς η πυρκαγιά έχει πλέον εξαπλωθεί στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, ενώ γύρω από το κτίριο υπάρχουν πολλά συντρίμμια.

Ήταν τόσο σφοδρή η ένταση της φωτιάς μετά το χτύπημα που αρκετοί πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν.

Νωρίτερα, οι αρχές της πόλης ανέφεραν ότι επλήγη ένα ακατοίκητο κτίριο στην συνοικία Σεφτσένκο της πόλης όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.

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