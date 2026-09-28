Τσουκαλάς: «11 μέρες στο περίμενε οι πολίτες» - Τα τέσσερα μέτρα του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστέρηση έντεκα ημερών στην ανακοίνωση μέτρων για την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τέσσερα μέτρα, μεταξύ των οποίων μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και επιστροφή πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ στους καταναλωτές.

Προτείνεται επίσης η θέσπιση πραγματικών ελέγχων στα περιθώρια κέρδους και η φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων με μόνιμο μηχανισμό.

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για αντιφατικές δηλώσεις και χειρισμούς σχετικά με τη μείωση του ΕΦΚ και την αναβολή ευθυνών στις Βρυξέλλες.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την κυβέρνηση για διχαστική ρητορική και αμετροεπείς δηλώσεις προς τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Στην καθυστέρηση της κυβέρνησης να ανακοινώσει τις παρεμβάσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων επικεντρώνει την κριτική του το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι οι πολίτες παραμένουν «στο περίμενε» εδώ και έντεκα ημέρες.

Όπως αναφέρει, στις 17 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει έκτακτη κυβερνητική παρέμβαση, τοποθετώντας την εξειδίκευση των μέτρων στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

«Έντεκα μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο … “περίμενε”», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση στην πίεση που προκαλούν οι τιμές των καυσίμων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα τέσσερα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει το πακέτο τεσσάρων παρεμβάσεων που έχει καταθέσει το κόμμα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της αύξησης των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Παράλληλα, ζητά «πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους» στα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία, αλλά και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, ο οποίος θα ενεργοποιείται έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

«Η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει υπόψη άμεσα και ας αφήσει τις ρητορικές του φαιδρότητες ο κ. Μαρινάκης», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί παράλληλα κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ, υποστηρίζοντας ότι κυβερνητικά στελέχη αρχικά δήλωναν πως μια τέτοια παρέμβαση δεν επιτρέπεται, στη συνέχεια αναγνώρισαν ότι είναι δυνατή και τελικά «πέταξαν τη μπάλα στις Βρυξέλλες».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρεται και στις πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών απέναντι στους πολίτες, κάνοντας λόγο για «ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, οι συγγνώμες μετά από τρεις ημέρες διάστημα κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρείχε πλήρη κάλυψη, είναι εμπαιγμός και προφάσεις εν αμαρτίαις», καταλήγει.

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