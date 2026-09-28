Βόλος: Συνελήφθη αστυνομικός με 80 λίτρα βενζίνη και σιδερολοστούς - Ήθελε να κάψει βενζινάδικο

Μαζί με τον 32χρονο αστυνομικό συνελήφθη και ένας 22χρονος

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βόλος: Συνελήφθη αστυνομικός με 80 λίτρα βενζίνη και σιδερολοστούς - Ήθελε να κάψει βενζινάδικο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 32 ετών, καταδικάστηκαν σε 4 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση για απόπειρα εμπρησμού πρατηρίου υγρών καυσίμων στον Βόλο.
  • Ο 32χρονος κατηγορούμενος ήταν αστυνομικός που τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του.
  • Στο αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκαν 80 λίτρα βενζίνης, σιδερολοστούς, φωτοβολίδες και πλαστό δελτίο ταυτότητας.
  • Η απόπειρα εμπρησμού συνέβη σε πρατήριο που είχε ξαναγίνει στόχος εμπρησμού λίγους μήνες νωρίτερα.
  • Ο 22χρονος κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
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Καταδικάστηκαν την Παρασκευή από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 32 ετών, σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 1.200 ευρώ ο καθένας, για την απόπειρα εμπρησμού πρατηρίου υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Λαρίσης, υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί και αστυνομικός.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Βόλου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδας.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν εντοπιστεί περίπου στις 4 τα ξημερώματα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Λαρίσης, μέσα σε αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει από την Αθήνα, και από το οποίο είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα είχαν βρεθεί υλικά που συνδέονταν με την απόπειρα εμπρησμού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κουκούλα προσώπου, φωτοβολίδες, μπιτόνια με βενζίνη συνολικής χωρητικότητας 80 λίτρων, γκλομπ, πλαστό δελτίο ταυτότητας, δύο πινακίδες κυκλοφορίας, σιδερολοστός και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Οι δύο άνδρες είχαν οδηγηθεί στο αυτόφωρο και αντιμετώπιζαν κατηγορίες για απόπειρα εμπρησμού με πρόθεση από κοινού και κίνδυνο για ξένα πράγματα, παράνομη κατοχή εμπρηστικών υλών από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατοχή φωτοβολίδων, πλαστογραφία, οπλοκατοχή και οπλοφορία από κοινού.

Κατά την προανάκριση, οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν δώσει διαφορετικές απαντήσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου 2023, το ίδιο πρατήριο είχε γίνει ξανά στόχος εμπρησμού. Κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τότε τον δράστη να πλησιάζει στο πρατήριο και να βάζει φωτιά.

Από τους δύο καταδικασθέντες, ο 32χρονος ήταν αστυνομικός που υπηρετούσε στην Αθήνα και μετά τη σύλληψή του είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ ο 22χρονος ήταν φοιτητής. Κατά την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο σπίτι του 22χρονου στην Αθήνα, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και ένα περίστροφο.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε σήμερα ένοχους τους δύο άνδρες και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ στον καθένα, χωρίς αναστολή. Στο άκουσμα της ποινής ο αστυνομικός φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα, ενώ για τον 22χρονο αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς δεν παρεβρέθηκε στο δικαστήριο.

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