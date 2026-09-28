Χάρβαρντ: Συναγερμός μετά από απειλή για βόμβα - Εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Snapshot Το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ τέθηκε σε αυξημένο συναγερμό μετά από απειλή για βόμβα στο Memorial Hall.

Οι Αρχές έδωσαν οδηγία στους παρόντες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και στους υπόλοιπους να αποφύγουν την περιοχή.

Η απειλή αφορά το κτήριο όπου βρίσκεται το Sanders Theatre και γειτνιάζει με την τραπεζαρία των πρωτοετών, Annenberg Hall.

Τα δρομολόγια λεωφορείων κοντά στο σημείο έχουν διακοπεί προσωρινά.

Οι παρευρισκόμενοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες από το πανεπιστήμιο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ, ύστερα από απειλή για βόμβα, με τις Αρχές να έχουν δώσει οδηγία για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους.

Η προειδοποίηση αφορά το Memorial Hall, όπου στεγάζεται το «Sanders Theatre», μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες διαλέξεων του Χάρβαρντ, ενώ το κτήριο γειτνιάζει με το «Annenberg Hall», την τραπεζαρία των πρωτοετών φοιτητών.

Το Χάρβαρντ έστειλε επείγουσα ειδοποίηση τη Δευτέρα, καλώντας όσους βρίσκονται κοντά στο κτήριο να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο και τους υπόλοιπους να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Η ειδοποίηση ανέφερε: «Ακολουθήστε τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο. Περιμένετε περαιτέρω οδηγίες από τους αρμόδιους του πανεπιστημίου».

Σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα του Χάρβαρντ, «The Harvard Crimson», έχουν επίσης διακοπεί τα δρομολόγια των λεωφορείων κοντά στο σημείο.

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