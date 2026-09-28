Εξάρχου στους FT: Η Ευρώπη μπροστά σε νέο αγώνα δρόμου με την Ασία για το φυσικό αέριο

Σημειώνεται πως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Κομισιόν σχεδιάζει την αναβολή της έναρξης εφαρμογής του κανονισμού μεθανίου, ο οποίος θα ενεργοποιείτο την 1η Ιανουαρίου 2027

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εξάρχου στους FT: Η Ευρώπη μπροστά σε νέο αγώνα δρόμου με την Ασία για το φυσικό αέριο
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αναβάλει την εφαρμογή του κανονισμού 1787/2024 για τη μείωση εκπομπών μεθανίου, που επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027, λόγω της αυξημένης ζήτησης για LNG και των πιέσεων στις τιμές ενέργειας.
  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό με ασιατικές χώρες για την προμήθεια LNG, προκαλώντας αύξηση των τιμών και χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου πριν τον χειμώνα 2026-2027.
  • Οι τιμές του LNG στην ασιατική αγορά έχουν ξεπεράσει τα 30 δολάρια/MMBtu, υψηλότερα από τις ευρωπαϊκές τιμές, λόγω αυξημένης ζήτησης και γεωπολιτικών εντάσεων.
  • Οι αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες προτιμούν να αγοράζουν LNG σε τιμές spot, ενώ η Ευρώπη ενδέχεται να πληρώσει ακόμη υψηλότερες τιμές το χειμώνα, καθώς τα αποθέματα της είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
  • Ο κανονισμός για το μεθάνιο αποτελεί πιθανό εμπόδιο για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG, καθώς τα κράτη μέλη φοβούνται παραβίαση του αναβληθέντος κανονισμού.
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Με τον δημοσιογράφο των Financial Times Verity Ratcliffe συνομίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, σχετικά με τη διεθνή ζήτηση για LNG για τον χειμώνα 2026-2027, στα πλαίσια ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας.

Ο κ. Εξάρχου, προεξοφλούσε ότι η Ε.Ε. θα έκανε πίσω από τον λεγόμενο κανονισμό του μεθανίου (1787/2024) της Ε.Ε., λόγω της μεγάλης ζήτησης για LNG και έπειτα από τη δυστοκία που προδιαγράφεται εξ αιτίας της δυσκολίας προμήθειας φυσικού αερίου και των πληθωριστικών τάσεων από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας.

Η εκτίμηση του κ. Εξάρχου επιβεβαιώθηκε σήμερα από τα πράγματα, καθώς εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Κομισιόν σχεδιάζει την αναβολή της έναρξης εφαρμογής του επίμαχου κανονισμού, ο οποίος θα ενεργοποιείτο την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο κανονισμός 1787 στοχεύει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου και προβλέπει βαριές υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τους εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ. Για τη λήψη της απόφασης αυτής, προηγήθηκαν παρεμβάσεις κρατών – μελών, όπως της Γαλλίας, εξ αιτίας των πολύ υψηλών τιμών ενέργειας που σημειώνονται διεθνώς λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ.

Ευρασιατική διένεξη

To ρεπορτάζ των FT επισημαίνει ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται να συγκρουστεί με Ασιατικά κράτη, καθώς, ενόσω τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ε.Ε. βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εντείνεται ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες για το ποιος θα προμηθευτεί πρώτος LNG για να βγει ο χειμώνας. Και τονίζει ότι η εμπορική αυτή διένεξη απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές του LNG ακόμη πιο ψηλά, διότι και η Ευρώπη χρειάζεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερες ποσότητες από το σύνηθες και οι αγοραστές στην Ασία είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν ακριβότερα απ' ό,τι σε σχέση στο παρελθόν.

Όπως αναφέρεται, η τιμή του LNG έχει υπερδιπλασιαστεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου και στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου Platts JKM (το ασιατικό αντίστοιχο του TTF), η τιμή του LNG έχει αυξηθεί και έχει αγγίξει σχεδόν τα 30 δολάρια / MMBtu, την ώρα που η αντίστοιχη τιμή για παραδόσεις στην Ευρώπη διαμορφώνεται σε κάτι λιγότερο από 25 δολάρια / MMBtu (ή αλλιώς περίπου €90/ MWh στην Ασία έναντι €75/MWh στην Ευρώπη, αντίστοιχα).

Ακριβότερες τιμές εν όψει

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ανταγωνισμός για τα φορτία του LNG θα μπορούσε να κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες είναι σήμερα πιο πρόθυμες να πληρώσουν ακριβότερα ώστε να περιορίσουν τη ζημιά στις οικονομίες τους. Και υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των τιμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, την ώρα που η Ε.Ε. ετοιμάζεται να μπει στον χειμώνα, διαθέτοντας τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου των τελευταίων 15 ετών. Ήδη, όπως αναφέρεται, χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν έχουν εξοικειωθεί με τη μεταβλητότητα των τιμών, αγοράζουν πολλαπλά φορτία LNG σε αυτές τις τιμές και αυτό είναι κάτι που δεν είχε συμβεί το 2022, όταν είχαν καταγραφεί αντίστοιχα πολύ υψηλές τιμές. Έτσι, προεξοφλείται ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμη περισσότερο φέτος τον χειμώνα.

Μακροχρόνιες συμφωνίες και τιμές spot

Επίσης, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι, εάν η Κίνα αρχίσει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες LNG σε τιμές spot ή μειωθούν οι ναύλοι μεταφοράς, τότε εκτιμάται ότι ένα κομμάτι του LNG που προοριζόταν για την Ευρώπη, θα καταλήξει στις ασιατικές αγορές. Ενώ τονίζει ότι εάν ο πόλεμος στον Κόλπο συνεχιστεί, οι τιμές στο Platts JKM θα αγγίξουν τα $35/MMBtu ή αλλιώς €105/MWh.

Αυτός είναι και ο λόγος, όπως αναφέρεται, που ορισμένες ασιατικές χώρες έχουν στρέψει την προσοχή τους στη διασφάλιση μακροπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας LNG, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωπες με ανταγωνισμό για φορτία, σε τιμές spot, στο μέλλον. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις τιμές post, οι τιμές για τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές, καθώς αναμένεται η διεύρυνση της δυναμικότητας παραγωγής LNG, τα επόμενα χρόνια, πρωτίστως στις ΗΠΑ, τάση που φαίνεται ότι αποτελεί γενικότερα, κεντρική στρατηγική για τις αμερικανικές εταιρείες παραγωγής LNG.

Και, όπως καταλήγει το ρεπορτάζ, ο κανονισμός του μεθανίου αποτελεί πιθανό εμπόδιο στις μακροχρόνιες συμφωνίες LNG, καθώς κράτη – μέλη φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν παραβίαση του αναβαλλόμενου, πλέον, κανονισμού.

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