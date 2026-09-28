Έρη Ρίτσου για φεστιβάλ ΚΝΕ: «Πάρκο Τρίτση μια μέρα μετά. Ούτε ένα σκουπιδάκι για δείγμα»

Snapshot Η Έρη Ρίτσου επαίνεσε την ΚΝΕ για το πεντακάθαρο Πάρκο Τρίτση μετά το τετραήμερο φεστιβάλ της.

Στην ανάρτησή της, μοιράστηκε μία προσωπική εμπειρία από τη βοήθεια στο καθάρισμα του φεστιβάλ.

Η Έρη Ρίτσου εκφράζει χαρά για το πάθος και τη δέσμευση των νέων της ΚΝΕ. Snapshot powered by AI

Την κατάσταση στην οποία η ΚΝΕ παρέδωσε το πάρκο Τρίτση μετά το τετραήμερο φεστιβάλ της, εξήρε με ανάρτησή της η Έρη Ρίτσου, κόρη του σπουδαίου ποιητή Γιάννη Ρίτσου.

Ανεβάζοντας στον λογαριασμό της στο Facebook, μία φωτογραφία από τον χώρο, στην οποία φαίνεται πεντακάθαρος, η ίδια μοιράστηκε και μία δική της προσωπική ιστορία από τα χρόνια που πήγαινε με τον πατέρα της στο φεστιβάλ, όταν βοηθούσε και αυτή με το συμμάζεμα μετά τη λήξη του.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έρης Ρίτσου:

«Πάρκο Τρίτση μια μέρα μετά το Φεστιβάλ. Ούτε ένα σκουπιδάκι για δείγμα.

Ανεβάζω εδώ το κείμενο που είχα γράψει για τον ίδιο λόγο πριν από τρία χρόνια και που ισχύει διαχρονικά.

"Στα νιάτα μου οι διακοπές μας στη Σάμο τελείωναν όταν άρχιζε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Αθήνα, που ο μπαμπάς δεν έχανε με τίποτα.Κι επειδή δεν συμμετείχα στην προετοιμασία του, θεωρούσα υποχρέωσή μου να παρουσιάζομαι στη λήξη του για να βοηθήσω στο συμμάζεμα. Διαβάζοντας λοιπόν πως η ΚΝΕ παρέδωσε όλους τους χώρους όπου έγιναν τα Φεστιβάλ της, πεντακάθαρους και σε καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι τους είχε παραλάβει, θυμήθηκα τον εαυτό μου να σκουπίζει με μια σκούπα το γήπεδο του Άγιου Ιερόθεου για να μη μείνει ούτε ένα πώμα από μπουκάλι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στα παιδιά που θα έκαναν προπόνηση την επόμενη μέρα. Λαμπίκο το έκανα και πολύ περήφανη μετά καθόμουνα και χάζευα το αποτέλεσμα. Σκέφτηκα λοιπόν, πως σ' ένα κόσμο που αλλάζει, και πολλές φορές προς το χειρότερο, αυτό που μένει σταθερό είναι η στάση των κομμουνιστών απέναντι στην κοινωνία, η διάθεση προσφοράς τους, η ανάγκη τους να τα κάνουμε όλα καλύτερα απ' ό,τι τα βρήκαμε. Εις τα δυσμάς του βίου μου, βλέποντας στις φωτογραφίες τα γεμάτα πάθος νεανικά πρόσωπα, αισθάνομαι τεράστια χαρά που τα παιδιά της ΚΝΕ λένε πάντα στη ζωή το μέγα ΝΑΙ».

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