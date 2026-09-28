The Ellinikon Sports Park: Ένας νέος χώρος στην πόλη που φέρνει τον αθλητισμό πιο κοντά σε όλους

Snapshot Το The Ellinikon Sports Park είναι ένας σύγχρονος, ανοιχτός χώρος 287.000 τ.μ. που φιλοξενεί εγκαταστάσεις για επαγγελματικό και μαζικό αθλητισμό, καθώς και για οικογένειες και πολίτες κάθε ηλικίας.

Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή απέκτησε νέα γραφεία στο πάρκο, ενισχύοντας τη συνεργασία και τις υποδομές για τον παραολυμπιακό αθλητισμό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοίνωσε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ για χρήση μέρους του πάρκου σε αθλητικές διοργανώσεις και προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Στρατηγική συνεργασία έχει ξεκινήσει με το διεθνές Mouratoglou Racket Club, το οποίο θα αναπτυχθεί στη δεύτερη φάση του πάρκου.

Το πάρκο προωθεί την ισορροπημένη καθημερινότητα συνδυάζοντας αθλητισμό, ευεξία και κοινωνική συναναστροφή για όλες τις ηλικίες στην πόλη. Snapshot powered by AI

Σε μια πόλη που αλλάζει διαρκώς, οι χώροι στους οποίους μπορούμε να κινηθούμε, να συναντηθούμε, να περάσουμε χρόνο μαζί και να απολαύσουμε το πράσινο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Γιατί η ποιότητα της καθημερινότητας δεν καθορίζεται μόνο από το πού ζούμε και εργαζόμαστε, αλλά και από το πώς επιλέγουμε να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας.

Ένας περίπατος, λίγη άσκηση, ένα παιχνίδι με τα παιδιά ή μια δραστηριότητα με φίλους μπορούν να γίνουν μέρος μιας πιο ισορροπημένης καθημερινότητας. Αυτό ακριβώς το νέο κεφάλαιο για την Αττική σηματοδοτούν και τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, του πρώτου μεγάλου έργου του The Ellinikon που παραδίδεται σταδιακά στο κοινό.

Και μπορεί το όνομά του να παραπέμπει πρώτα στον αθλητισμό, όμως, στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο που μπορούν να χρησιμοποιούν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, με διαφορετικές ανάγκες, από επαγγελματίες αθλητές μέχρι παιδιά, οικογένειες και πολίτες που απλώς θέλουν να βάλουν περισσότερη κίνηση στη ζωή τους.

Από το Ελληνικό στην καθημερινότητα της πόλης

Η εικόνα των εγκαινίων έδωσε και μια πρώτη γεύση από τον τρόπο με τον οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει το The Ellinikon Sports Park. Παιδιά από αθλητικούς συλλόγους των όμορων δήμων συμμετείχαν σε ένα εντυπωσιακό δρώμενο με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, μεταφέροντας το μήνυμα της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία είχε η παραχώρηση γραφείων στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τον πρόεδρό της, Γιώργο Καπελλάκη, να παραλαμβάνει συμβολικά το κλειδί των νέων εγκαταστάσεων. «Ιδιαίτερη αξία έχει για εμάς το γεγονός ότι τα νέα μας γραφεία βρίσκονται στο The Ellinikon, σε ένα σύγχρονο, οργανωμένο και υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον, που δημιουργεί ένα ξεχωριστό πλαίσιο για τη νέα μας πορεία», ανέφερε.

Σημαντική είναι και η στρατηγική συνεργασία με το Mouratoglou Racket Club, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand στον χώρο του αθλητισμού, το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί στο The Ellinikon Sports Park στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε πως «η παράδοση του The Ellinikon Sports Park σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αθλητισμό και αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στη νότια Αττική και σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο». Όπως ανακοίνωσε, η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει στην αξιοποίηση μέρους του νέου Αθλητικού Πάρκου, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, για δραστηριότητες αθλητών του στίβου, προγράμματα μαζικού αθλητισμού και αθλητικές διοργανώσεις.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου

Ένας χώρος για άθληση, ευεξία και… καθημερινές στιγμές

Και όλα τα παραπάνω σε μια έκταση 287.000 τ.μ., όπου το The Ellinikon Sports Park συγκεντρώνει μια σειρά από εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο αθλητισμό υψηλού επιπέδου όσο και καθημερινές δραστηριότητες. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, ανοιχτός στίβος, εγκαταστάσεις υγρού στίβου, χώροι άσκησης και ξενώνες συνθέτουν ένα περιβάλλον σχεδιασμένο όχι μόνο για επαγγελματίες αθλητές και συλλόγους, αλλά και για οικογένειες, παιδιά, νέους και μεγαλύτερους.

Στο The Ellinikon Sports Park, λοιπόν, η άθληση δεν αντιμετωπίζεται ως μια απομονωμένη δραστηριότητα, αλλά ως μέρος της ζωής στην πόλη. Ένα μέρος όπου η προπόνηση μπορεί να συνυπάρχει με τον περίπατο, η οργανωμένη άθληση με την οικογενειακή έξοδο και η ευεξία με την κοινωνική συναναστροφή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, «αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτό το πάρκο είναι η συνύπαρξη». «Του πρωταθλητισμού με την καθημερινή άσκηση. Των αθλητικών συλλόγων με τις οικογένειες. Των παιδιών με τους μεγαλύτερους. Της προσπάθειας με τη χαρά». Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το The Ellinikon Sports Park έναν σημαντικό «πνεύμονα» για μια καλύτερη καθημερινότητα, αλλά και «εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γήπεδα».

O Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με τους Άγγελο Μπασινά, Στέλιο Μαλακόπουλο, Αντώνη Νικοπολίδη, Άγγελο Χαριστέα και Τάκη Ξουρή

Επομένως, σε μια πόλη όπου οι χώροι πράσινου που μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα αποτελεί διαρκώς ζητούμενο, η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου οργανωμένου χώρου, όπως είναι το The Ellinikon Sports Park, αποκτά μια διαφορετική σημασία. Για τα παιδιά σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για άθληση. Για τους γονείς, έναν νέο προορισμό για οικογενειακές στιγμές. Για τους μεγαλύτερους, έναν χώρο για κίνηση και δραστηριότητα. Για τους αθλητές, νέες υποδομές για προπόνηση. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο ουσιαστικό σημάδι ότι η νέα εποχή του Ελληνικού έχει ήδη ξεκινήσει.