Μια νέα εποχή ξεκινά για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Μπορεί, πριν λίγα χρόνια, η ιδέα ότι θα μπορούσαμε κάποτε να έχουμε πρόσβαση σχεδόν σε οτιδήποτε, από οπουδήποτε, να έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, όμως, αρκεί ένα smartphone για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του κόσμου, να εργαστούμε από ένα καφέ, να παρακολουθήσουμε μια ταινία στο σπίτι ή να ζητήσουμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη να μας δώσει απαντήσεις, ιδέες ή λύσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Όλα αυτά μοιάζουν πλέον αυτονόητα, δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Πίσω από αυτή την καθημερινότητα βρίσκονται δίκτυα που εξελίσσονται διαρκώς, υποδομές που γίνονται όλο και πιο ισχυρές και τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και ζούμε.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ένα brand που γνωρίζουμε καλά… γυρνάει σελίδα. Ο λόγος για την COSMOTE TELEKOM που εξελίσσεται σε Telekom, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ και μια νέα σύνδεση της Ελλάδας με τις διεθνείς εξελίξεις στην τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συνέχεια μιας διαδρομής με νέο ορίζοντα

Αρκεί να κοιτάξει κανείς μερικά χρόνια πίσω, για να καταλάβει πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος των τηλεπικοινωνιών. Από το κινητό που χρησιμοποιούσαμε κυρίως για κλήσεις και μηνύματα, φτάσαμε σε μια συσκευή που λειτουργεί ταυτόχρονα ως κάμερα, υπολογιστής, χάρτης, πορτοφόλι, τηλεόραση και προσωπικός ψηφιακός βοηθός.

Η COSMOTE ήταν μέρος αυτής της διαδρομής. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα, το όνομά της συνδέθηκε με την κινητή επικοινωνία, το internet, τα δίκτυα νέας γενιάς και, τελικά, με έναν τρόπο ζωής που γινόταν ολοένα πιο ψηφιακός. Τώρα, αυτή η διαδρομή συνεχίζεται με την Telekom.

Και η αλλαγή αυτή αρχίζει ήδη να γίνεται ορατή στην καθημερινότητά μας. Το COSMOTE 5G γίνεται Telekom 5G, το COSMOTE Fiber γίνεται Telekom Fiber, ενώ τα καταστήματα και τα ψηφιακά κανάλια αποκτούν σταδιακά τη νέα ταυτότητα. Το COSMOTE App εξελίσσεται σε Telekom App, το website γίνεται telekom.gr και τα social media αποκτούν την ταυτότητα της Telekom. Ακόμη και η ένδειξη του δικτύου στα κινητά τηλέφωνα αλλάζει σε Telekom GR.

Το εμβληματικό εταιρικό χρώμα Μagenta της Telekom έρχεται έτσι να γίνει μέρος της νέας εικόνας, ενώ και γνωστές υπηρεσίες αποκτούν νέα ονομασία: Η συνδρομητική τηλεόραση γίνεται MagentaTV, το payzy εξελίσσεται σε Magenta Pay, ενώ το COSMOTE Insurance έχει ήδη γίνει Magenta Insurance. Αντίστοιχα, η νέα ταυτότητα περνά σταδιακά και στις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ.

Για τον πελάτη, η μετάβαση γίνεται χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Αυτό που αλλάζει είναι το όνομα, η εικόνα και, κυρίως, το πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντά πλέον τον πάροχό του. Γιατί πίσω από τη νέα ταυτότητα υπάρχει μια ευρύτερη αλλαγή.

Όταν ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών γίνεται η βάση για μια νέα ψηφιακή εποχή

Για χρόνια, η συζήτηση γύρω από τις τηλεπικοινωνίες αφορούσε στο αν έχουμε σήμα, πόσο γρήγορο είναι το internet ή αν μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη σύνδεση. Σήμερα, το ερώτημα έχει αλλάξει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά με το τι μπορούμε να κάνουμε επειδή είμαστε συνδεδεμένοι.

Ένα σύγχρονο δίκτυο είναι πλέον η υποδομή πάνω στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν έξυπνες υπηρεσίες, ψηφιακές επιχειρήσεις, συνδεδεμένες συσκευές και εφαρμογές που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και ίσως η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο γρήγορα αλλάζει το ψηφιακό περιβάλλον. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πέρασε από τις συζητήσεις για το «μέλλον» στην καθημερινότητα, αφού τη χρησιμοποιούμε για να αναζητήσουμε πληροφορίες, να δημιουργήσουμε περιεχόμενο, να οργανώσουμε τη δουλειά μας ή απλώς να βρούμε μια γρήγορη απάντηση.

Όσο, όμως, οι τεχνολογικές δυνατότητες αυξάνονται τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν τα δίκτυα και οι υποδομές που μπορούν να τις υποστηρίξουν. Σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερο βάρος και η παρουσία της Telekom στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη Brand Finance Global 500, η Telekom αποτελεί το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία brands στον κόσμο, ανεξαρτήτως κλάδου. Η μετάβαση της COSMOTE TELEKOM στη νέα εποχή φέρνει, επομένως, στην ελληνική αγορά όχι μόνο ένα νέο όνομα και μια νέα εικόνα, αλλά και τη δυναμική ενός παγκόσμιου brand που επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις νέες μορφές συνδεσιμότητας.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, «Συνεχίζουμε να έχουμε τα πιο σύγχρονα δίκτυα στη χώρα, κορυφαία τεχνογνωσία, εξειδικευμένους ανθρώπους και την ίδια δέσμευση προς την ελληνική κοινωνία».

Κώστας Νεμπής - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

Και πράγματι, στη «νέα εποχή», η υπογραφή της μάρκας παραμένει το «Συνδέουμε τον κόσμο σου», αποτυπώνοντας την υπόσχεσή της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή, αλλά και τον στόχο του Ομίλου να αξιοποιεί τις υποδομές του για να συνδέει τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με το μέλλον.

Γιατί στη σύγχρονη εποχή η συνδεσιμότητα δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αφορά και στους εργαζόμενους που συνεργάζονται από διαφορετικές πόλεις, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που γίνονται μέρος της καθημερινότητας. Και η Telekom φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα σε αυτή την πραγματικότητα και σε όσα έρχονται στο μέλλον.