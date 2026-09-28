Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Προκοπίου: «Καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου»

Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος αποχαιρέτησε την Ελένη Προκοπίου με λόγια βαθιάς συγκίνησης

Ανθή Κουρεντζή

Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Προκοπίου: «Καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου»
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  • Ο Τάκηςαγιώρ αποαιρέτησε μείνηση την Ενη Προκοπ, αναφερόμενος στη στενή φιλία και συνεργασία τους από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους.
  • Περιέγραψε την Ελένη Προκοπίου ως γυναίκα με ήθος, ευγένεια και αξιοπρέπεια, τονίζοντας τον ακομπλεξάριστο χαρακτήρα της.
  • Αναγνώρισε το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα ως σπουδαία χορεύτρια και καλή ηθοποιός, επισημαίνοντας τη μεγάλη επιτυχία της ως χορευτικό ζευγάρι με τον Βαγγέλη Σειληνό.
  • Ο Τάκης Σαγιώρ εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και την αδυναμία αποχαιρετισμού, ευχόμενος της «καλό ταξίδι στο φως».
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Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε την Ελένη Προκοπίου ο Τάκης Σαγιώρ, μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στα social media, κάνοντας μία μικρή αναδρομή στη φιλία και τη συνεργασία τους από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους.

Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία στο θέατρο, αλλά και στη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει εκείνη την εποχή, περιγράφοντας την Ελένη Προκοπίου ως μια γυναίκα με ήθος, ευγένεια και αξιοπρέπεια.

«Είμαι συντετριμμένος, δεν θέλω να το πιστέψω. Υπήρξε φίλη μου και συνεργάτης. Ξεκινήσαμε μαζί στο θέατρο, κάναμε πολύ παρέα εκείνα τα χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τάκης Σαγιώρ στάθηκε ιδιαίτερα και στο καλλιτεχνικό αποτύπωμα της Ελένης Προκοπίου, χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία χορεύτρια» και «πολύ καλή ηθοποιό», ενώ υπενθύμισε και τη μεγάλη επιτυχία που είχε γνωρίσει ως χορευτικό ζευγάρι με τον Βαγγέλη Σειληνό.

«Σειληνός – Προκοπίου», σημείωσε, αναφερόμενος σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χορευτικά δίδυμα της εποχής.

Πέρα, όμως, από την καλλιτεχνική της διαδρομή, εκείνο που θέλησε να τονίσει περισσότερο ήταν ο χαρακτήρας της.

«Πάνω απ’ όλα αξιοπρεπής. Ένα πλάσμα ακομπλεξάριστο, με ήθος και ευγένεια», έγραψε, αποτυπώνοντας την προσωπική του ανάμνηση από μια γυναίκα με την οποία μοιράστηκε σημαντικές στιγμές τόσο στη ζωή όσο και στον επαγγελματικό τομέα.

Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό: «Πόσο δύσκολο μου είναι να σε αποχαιρετήσω, Ελένη μου. Να έχεις καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου».

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