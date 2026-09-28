Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι η φράση του ήταν λάθος

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης παραδέχθηκε ότι η φράση του για τον «κακομοίρη» ήταν λανθασμένη.
  • Η δήλωση του αφορούσε την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που περιγράφουν αρνητικά την κατάσταση της χώρας.
  • Ο Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά με δυσκολίες, αλλά επιτυγχάνει σε παραγωγή και εξαγωγές.
  • Διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί μίζερους όσους διαμαρτύρονται, αλλά αναφερόταν στην υπερβολική γενίκευση των κομμάτων για την κατάσταση των πολιτών.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής αντί για οριζόντια μέτρα για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων.
Snapshot powered by AI

Λανθασμένη χαρακτήρισε τη δήλωση του ότι «έχουμε κόμμα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη» ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Εξέφρασα μια λανθασμένη φράση είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι στη δεκαετία του ’50 και του ’60 λίγο, άμα τους ακούσεις τι περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει, κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, εργαζόμενοι που βλέπου κάποιες αυξήσεις καθ’ότι ο κατώτατος και ο μέσος μισθός ανεβαίνουν, θέλω να πω ότι δεν είναι μια εικόνα μαύρη», είπε στο ραδιόφωνο Alpha 989 ο Χάρης Θεοχάρης.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι η φράση του ήταν λάθος ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε: «Εννοείται, σας εκφράζω αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολλά περισσότερα να καταφέρουμε».

Σε ερώτηση αν θεωρεί πως είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, ο Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε ότι «όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από τον μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και θεωρούν ότι αυτός είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων την οποία… Να σας πω και το εξής: Αν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθός της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχει, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα, τα οποία πάντοτε έχουν μειωμένη ισχύ. Διότι το να μοιράσεις τα ίδια χρήματα σε 10 εκατομμύρια δεν είναι το ίδιο με το να τα μοιράσεις σε 500 χιλιάδες που το έχουν ανάγκη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51LIFESTYLE

Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Προκοπίου: «Καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΣ: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε - LIVE

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει η προθεσμία για την «Ανακαίνιση κατοικίας» – Τα ποσά, τα όρια και οι δικαιούχοι

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Ένας «κινητικός καλλιτέχνης»: Πώς οι μηχανές του προκαλούν θαυμασμό, χωρίς αποδοτικότητα

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια κι αποφυγή χειραψιών - Το παρασκήνιο του Ισραήλ-Ιρλανδία

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια - «Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων», λέει το κλιμάκιο μηχανικών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS

11:27LIFESTYLE

Η Tyla εντυπωσίασε στα MTV VMAs με εμφάνιση εμπνευσμένη από το φίδι

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αχαΐα: Κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 έως 12 ετών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μία ξεχασμένη πόλη - κράτος της Κρήτης

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Καρυστιανού: Είναι μέσα στα ευρήματα του Med Watch, γιατί λέει ότι είναι κβαντική γιατρός, που δεν υπάρχει 

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα γρίφος από Ρωσία στην Τουρκία σχετικά με τους S-400: Μπορεί να μην αγοράσουν καν F-35

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών - Τη μαστίγωνε με το καλώδιο της τηλεόρασης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ