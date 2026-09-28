Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»

Snapshot Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης παραδέχθηκε ότι η φράση του για τον «κακομοίρη» ήταν λανθασμένη.

Η δήλωση του αφορούσε την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που περιγράφουν αρνητικά την κατάσταση της χώρας.

Ο Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά με δυσκολίες, αλλά επιτυγχάνει σε παραγωγή και εξαγωγές.

Διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί μίζερους όσους διαμαρτύρονται, αλλά αναφερόταν στην υπερβολική γενίκευση των κομμάτων για την κατάσταση των πολιτών.

Υπογράμμισε την ανάγκη στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής αντί για οριζόντια μέτρα για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων. Snapshot powered by AI

Λανθασμένη χαρακτήρισε τη δήλωση του ότι «έχουμε κόμμα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη» ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Εξέφρασα μια λανθασμένη φράση είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι στη δεκαετία του ’50 και του ’60 λίγο, άμα τους ακούσεις τι περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει, κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, εργαζόμενοι που βλέπου κάποιες αυξήσεις καθ’ότι ο κατώτατος και ο μέσος μισθός ανεβαίνουν, θέλω να πω ότι δεν είναι μια εικόνα μαύρη», είπε στο ραδιόφωνο Alpha 989 ο Χάρης Θεοχάρης.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι η φράση του ήταν λάθος ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε: «Εννοείται, σας εκφράζω αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολλά περισσότερα να καταφέρουμε».

Σε ερώτηση αν θεωρεί πως είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, ο Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε ότι «όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από τον μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και θεωρούν ότι αυτός είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων την οποία… Να σας πω και το εξής: Αν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθός της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχει, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα, τα οποία πάντοτε έχουν μειωμένη ισχύ. Διότι το να μοιράσεις τα ίδια χρήματα σε 10 εκατομμύρια δεν είναι το ίδιο με το να τα μοιράσεις σε 500 χιλιάδες που το έχουν ανάγκη».